Общество

Более 500 патронов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 1 по 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 22 единицы оружия и 509 патронов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминают, что оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.