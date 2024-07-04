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Общество

Психологический клуб откроют в псковском Доме молодёжи

08.07.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Психологический клуб открывается в псковском Доме молодёжи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области, на базе Дома молодёжи начинает свою работу психологический клуб «Поговорим о…!» для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет.

Психологический клуб для подростков и молодых людей – это площадка, где в дружелюбной компании можно обсудить темы, волнующие молодёжь, поделиться своим опытом и услышать полезные советы участников, найти решение сложной жизненной ситуации, причём вместе - мозговым штурмом. Каждого в клубе ждёт тёплая атмосфера, новые знакомства, активности, интересные упражнения и многое другое.

Торжественное открытие и первое занятие-знакомство состоится 10 июля в 15:00 в актовом зале в Доме молодёжи по адресу: улица Конная, 2.

Для участия нужно заполнить регистрационную форму.

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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