Общество

Сибирские ученые создали систему поиска людей при помощи интернет сети

Ученые из СибГУТИ создали систему, которая с точностью до семи метров устанавливает местоположение человека с помощью сети Wi-Fi, например, внутри здания. Система будет полезна для поисковых работ, в шахтах или иных подземных помещений, а также для родительского контроля ребят - школьников и ориентации внутри больших зданий для людей с ограниченными возможностями.

Руководитель киберспортивного направления Московского центра воспитательных практик, старший преподаватель кафедры компьютерного спорта РУС «ГЦОЛИФК» и кафедры киберспорта университета «Синергия» Максим Залилов с высказался о разработке ученых.

«Любую технологию стоит оценивать, исходя из конечной цели ее применения. Если использовать данную инновацию будут исключительно описанным способом, то есть для спасения людей или поиска преступников, то это безусловно благо. Однако, к сожалению, часто новые технологии быстрее и успешнее большинства сограждан осваивают далеко не самые высокоморальные люди. Высокие технологии очень популярны у мошенников. Нельзя исключать, что поиск людей при помощи Wi-Fi будет использован, например, для незаконной слежки. Либо попыток запугивания жертв телефонными и интернет-хулиганами. Или еще каким-то аморальным и противозаконным способом. Это, разумеется, риск. Но тут должна быть предусмотрена определенная защита людей со стороны разработчиков и государства. Прогресс и появление новых технологий и сервисов не остановить», - прокомментировал новость спикер.

Отметим, что вышеназванная система работает следующим образом: устройство с Wi-Fi доступом определяет параметры точек доступа и уровни сигнала. После чего система определяет расстояние до каждой точки, определяет координаты объекта и отправляет информацию на сервер. Чем больше Wi-Fi-точек, тем более точный результат, пишет RuNews24.

Система уже была протестирована в одной из школ города Новосибирска. Родители школьников получили возможность отслеживать местоположение своих детей через приложение. На данном этапе разрабатывается алгоритм трекинга, который позволит определять направление движения нужного объекта.