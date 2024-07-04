Общество

Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов на 9,7%

Должностные оклады за классный чин или ранг государственных служащих и дипломатов повышены на 9,7%. Новую редакцию приложения к соответствующим актам ввел в действие своим указом президент РФ Владимир Путин.

Так, должностной оклад высших по рангу госслужащих и дипломатов - чрезвычайного и полномочного посла (ранг, например, главы МИД РФ), действительного государственного советника РФ 1-го класса (ранг федерального министра) или действительного государственного советника юстиции РФ 1-го класса - составит теперь 33,1 тыс. рублей. Прошлая редакция указа предполагала оклад в размере 30 167 рублей.

Минимальный оклад у дипломатов и работников юстиции - атташе и юристов 3-го класса - составит 9 809 рублей против прежних 8 939 рублей. Самое скромное жалование - у секретарей государственной гражданской службы 3-го класса - теперь будет составлять 6 743 рубля против прежних 6 145 рублей.

Также пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов - торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях, пишет ТАСС.