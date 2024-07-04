Общество

Эксперт Минздрава привела статистику по ожирению среди детей

Более 6% российских детей страдают ожирением, а лишний вес есть у каждого пятого, заявила РИА Новости директор Российской детской клинической больницы, главный внештатный специалист детский эндокринолог Москвы и ЦФО Минздрава России Елена Петряйкина.

«Более 6% российских детей страдают ожирением, в среднем, более чем у 20% есть лишний вес», - сказала Петряйкина.

Она отметила, что любой тип ожирения у детей и подростков может привести к развитию серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а также нарушения в работе репродуктивной системы.

Подтвердить диагноз «ожирение» может только врач в условиях медицинского учреждения, пройти необходимые обследования и получить рекомендации по лечению можно в детских клиниках, пишет РИА Новости.

По ее словам, в большинстве случаев причина детского ожирения связана с неправильным питанием и низкой физической активностью. При этом вводить радикальные ограничения не следует, так как детям нужен рацион, при котором организм должен получать полноценное питание, насыщенное нужными питательными веществами, подчеркнула Петряйкина.

Вместе с переходом на правильное питание, важно увеличить физическую активность, например, можно практиковать пешие прогулки в парке, предложить ребенку участие в командных видах спорта или любую другую активность, которая будет приносить ему удовольствие, уточнила врач.

Она добавила, что с января 2024 года в России началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которого - снижение темпа роста первичной заболеваемости.