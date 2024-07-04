Общество

В крупной сети гипермаркетов появятся сим-карты МегаФона

Сим-карты МегаФона теперь представлены в гипермаркетах сети «Лента». Соответствующая договорённость достигнута между сотовым оператором и одним из крупнейших ритейлеров страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в МегаФоне.

Фото: МегаФон

Сим-карты оператора появятся в гипермаркетах «Лента» уже в июле. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на супермаркеты. Решение будет принято ближе к концу года.

«Лента» является владельцем крупнейшей сети гипермаркетов в России. На сегодняшний день ритейлер объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого - около 5,3 тысячи квадратных метров. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населённых пунктах страны. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. География работы сети охватывает 60 субъектов страны.

«За счет столь масштабного регионального присутствия "Ленты" новый контракт на поставку сим-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов», - пояснил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Сим-карты МегаФона в гипермаркеты «Лента» были доставлены при содействии компании «РАРС Медиа», оказывающей посреднические услуги при отгрузке товаров крупным сетевым ритейлерам.

Также в «Ленте» помимо зелёных сим-карт представлены сим-карты Yota. Здесь же можно сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

В мае МегаФон представил свои сим-карты в сети «Комус», принадлежащей одноимённому комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье.

Активация сим‑карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим‑карты невозможна