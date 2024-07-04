В крупной сети гипермаркетов появятся сим-карты МегаФона

Сим-карты МегаФона теперь представлены в гипермаркетах сети «Лента». Соответствующая договорённость достигнута между сотовым оператором и одним из крупнейших ритейлеров страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в МегаФоне.
Фото: МегаФон
Сим-карты оператора появятся в гипермаркетах «Лента» уже в июле. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на супермаркеты. Решение будет принято ближе к концу года.
«Лента» является владельцем крупнейшей сети гипермаркетов в России. На сегодняшний день ритейлер объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого - около 5,3 тысячи квадратных метров. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населённых пунктах страны. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. География работы сети охватывает 60 субъектов страны.
Сим-карты МегаФона в гипермаркеты «Лента» были доставлены при содействии компании «РАРС Медиа», оказывающей посреднические услуги при отгрузке товаров крупным сетевым ритейлерам.
Также в «Ленте» помимо зелёных сим-карт представлены сим-карты Yota. Здесь же можно сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.
В мае МегаФон представил свои сим-карты в сети «Комус», принадлежащей одноимённому комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье.
Активация сим‑карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтверждённых паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим‑карты невозможна