Общество

Псковичка вошла в число первых полуфиналистов проекта «Мастера гостеприимства»

Победительницей первого полуфинала проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стала исполнительный директор сети кондитерских «Французская Булочка» Елена Флям из Псковской области. Итоги конкурса подвели во Владивостоке, где финалистами стали 30 участников 17 регионов страны. Финал состоится осенью этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой платформы «Россия — страна возможностей»

С 2015 года Елена является сооснователем и исполнительным директором сети кондитерских «Французская Булочка», где, по словам девушки, гармония вкуса и тепла слились в едином кулинарном произведении. Кондитерские — это семейный бизнес.

«Организаторские и лидерские качества сыграли важную роль в моем предпринимательском пути. Умение вдохновлять команду, принимать решения в сложных ситуациях и стратегически мыслить помогли мне добиться успеха в бизнесе. Моя способность организовать работу коллектива и эффективно управлять процессами позволила создать процветающий семейный бизнес. Меня вдохновляет то, что мы вносим свой вклад в развитие нашего региона, создаем рабочие места и атмосферные заведения, в которые гости хотят возвращаться снова и снова, чтобы насладиться вкуснейшей выпечкой и положительной атмосферой. Россия — очень большая страна. В ней живут добрые, отзывчивые и интересующиеся своей страной жители. И для объединения, сохранения и укрепления нации необходимо развивать индустрию гостеприимства. Я пришла на проект "Мастера гостеприимства“ президентской платформы "Россия — страна возможностей“, чтобы зарядить и зарядиться энергией от таких же неравнодушных к судьбе своей страны людей. А еще, если честно, я хочу победить!» — поделилась Елена Флям.

Конкурсные испытания стали частью бизнес-форума мастеров гостеприимства. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Бизнес-форум во Владивостоке на несколько дней стал центром общения профессионалов в сфере туризма и гостеприимства.

«Уже пять лет мы проводим конкурс в регионах России, и за это время к нам присоединились свыше 135 тысяч человек со всей страны. Развитие ваших талантов и навыков — это наш безусловный приоритет. Поэтому мы продолжим создавать условия для того, чтобы вы могли учиться новому, делиться опытом и реализовывать самые смелые идеи. Знаю, что на место в полуфинале претендовали более 35 тысяч человек со всей страны, но именно вы сумели пройти отбор. Это заслуживает восхищения и уважения, — обратился к участникам форума генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров. — Я благодарю каждого в этом зале — участников форума, наших наставников и экспертов, зрителей — за ваши горящие глаза, энтузиазм, креативные идеи».

Ключевым событием форума стал первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Во Владивосток приехали 96 мастеров из 35 регионов страны — полуфиналисты направления «Менеджеры индустрии гостеприимства». Конкурсанты прошли комплексную оценку по гибким компетенциям и профессиональному опыту. В течение трех дней оценочных испытаний участники решали проблемно-аналитические задачи в различных конфигурациях, что помогло нетривиальным образом оценить конкурсантов по разным компетенциям: клиентоориентированность, открытость новому, организация работы, управленческая ответственность и так далее. Помимо этого, их разделили на шесть секторов индустрии — турагенты и туроператоры, государственный сектор, ивент и событийная индустрия, малый бизнес, гостиничный сектор и санаторно-курортная деятельность, а также ресторанный бизнес.

Участники из сектора гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности и ресторанного бизнеса провели аудит на предприятиях, задействованных в индустрии гостеприимства. Государственный сектор участвовал в стратегической сессии с представителями органов власти Приморского края, а участники сектора событийной индустрии разработали рекомендации по созданию профильного продукта для Приморья. Турагенты и туроператоры разработали предложения по созданию национального маршрута по запросу Приморского края.

Участники бизнес-форума, гости и жители разных регионов страны приняли участие в открытой деловой программе. Лидеры индустрии гостеприимства рассказали, как быть кроссфункциональным специалистом в современном мире и использовать этот навык как инструмент развития эмоционального интеллекта, как создавать атмосферу, в которой хочется работать и развиваться, разобрали механизм привлечения новой аудитории с опорой на ценностные составляющие местного сообщества и культурно-исторического наследия, что дает человеку гастрономическая насмотренность и многое другое.

Также в рамках деловой программы состоялась неформальная дискуссия «Прожектор Конрада Хилтона» с обсуждением новостей из мира гостеприимства с пятью экспертами из разных сфер индустрии.

Ярким событием деловой программы стала кулинарно-развлекательная программа «Хлеб да соль». Шеф-повар, преподаватель кулинарного направления международной эвент-компании EventyOn, ресторанный консультант, обладатель Бронзовой пальмовой ветви ресторанного бизнеса 2021 Павел Твердый и бренд-шеф панорамного ресторана Акватория Максим Можаровский встретились у плиты и во время приготовления блюд дальневосточной кухни обсудили тренды индустрии, культуру еды, поделились советами и хитростями приготовления блюда.

Следующие полуфиналы проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдут в Вологодской области и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Организатор Форума гостеприимства — АНО «Россия — страна возможностей», Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) при поддержке правительства Приморского края.