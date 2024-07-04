Общество

Собаки за месяц покусали в Псковской области более 100 человек

160 укушенных различными животными зарегистрировали в июне в Псковской области. 101 человек пострадал от собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году зафиксировали 1383 случая укусов, ослюнения, оцарапывания животными, 821 раз на людей нападали псы.

«Опасными могут оказаться все — милые белочки, ласковые лисички, забавные ёжики и даже домашние питомцы. Угроза называется бешенством. Ежегодно оно уносит жизнь десятков тысяч людей по всему миру. Каждые девять минут на планете от бешенства гибнет один человек», - отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты пояснили, что больные животные не всегда агрессивны, нападают на людей и истекают слюной. Заболевание может проявляться и в буйной, и в тихой формах. В последнем случае зверь становится апатичным, вялым, часто зевает, может терять естественный страх перед людьми и охотно идти на контакт: быть нехарактерно ласковым, дружелюбными или, напротив, абсолютно безразличными к присутствию человека.

Любое неадекватное поведение животного должно насторожить, подчеркнули в ведомстве.

Бешенство передают кошки, лисы, летучие мыши, волки, енотовидные собаки. Известны единичные случаи заражения от песца, барсука, хорька, крупного рогатого скота и лошадей.