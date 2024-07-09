«Дневной дозор»: поможет ли увеличение госпошлины уменьшить чисто разводов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему увеличения государственной пошлины за развод до пяти тысяч рублей. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последние годы статистика разводов в нашей стране неутешительная. И Псковская область — не исключение из правил. По данным Псковстата, на 3 540 свадеб, сыгранных в нашем регионе в январе-ноябре 2023 года, пришлось более 2 640 разводов. Иными словами, практически 9 из 10 пар рано или поздно разваливаются. И такая картина наблюдается не первый год.
О том, как укрепить институт семьи и можно ли повлиять на количество расторжений браков, ранее мы уже говорили в программе «Дневной дозор». Тогда наши собеседники пришли к выводу о том, что универсального рецепта «как сохранить семью» нет. И тем не менее, на федеральном уровне поток инициатив и законопроектов, призванных (по крайней мене, по мнению их авторов) исправить ситуацию, не остановился.
Минфин, например, пошёл по простому пути — предложил увеличить пошлину за развод практически 8 раз, а заодно, как говорится, чтобы дважды не вставать, поднять пошлину и за смену имени. Теперь к сухим фактам: пока госпошлина за расторжение брака составляет 650 рублей. Однако с 1 января 2025-го предлагается поднять её до 5 тысяч рублей. Платить такую сумму придётся в том случае, когда супруги без детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.
Инициатива вызвала в обществе неоднозначную реакцию. А вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков на фоне такого предложения Минфина даже направил обращение на имя министра финансов с просьбой отменить госпошлину за регистрацию брака.
Пока не утверждено ни одно из этих предложений, есть время порассуждать о первоначальной инициативе. И вот в чём вопрос — увеличение госпошлины в 8 раз должно снизить количество разводов и укрепить семью? Если так, то метод, на наш взгляд, весьма странный. Если лишних денег в семье на оплату высокой госпошлины не будет, люди просто не будут оформлять развод. Ведь могут они жить раздельно, в конце концов, и со штампом в паспорте. На чувства и на жизнь это не повлияет никак.
А может быть, увеличение пошлины за разводы — лишь очередной способ собрать с народа денег, как некий косвенный налог? В ряде стран в прошлом, например, существовал налог на соль и налог на дым. У нас вот государство решило подзаработать на разводах. А с учётом того, что у нас 9 из 10 пар разводятся, сумма получится внушительной. О том, поможет ли увеличенная в 8 раз пошлина остановить волну разводов, сегодня в программе «Дневной дозор».
Пять тысяч рублей в современных экономических условиях совершенно не являются препятствием для развода. Такую точку зрения озвучила арбитражный управляющий, многодетная мама Ульяна Михайлова. Эту инициативу она назвала печальной. Однако не исключила, что «увеличение государственных поборов» в реальности все-таки произойдёт. Потому что такая тенденция, по словам собеседницы, уже заметна и в других сферах. Только вот на укрепление института семьи эти пять тысяч госпошлины никак не повлияют.
Фото: Ульяна Михайлова / «ВКонтакте»
Увеличение пошлины нельзя рассматривать как вмешательство в личную жизнь и попытку повлиять на решение пары. Ведь государство имеет полное право регулировать процесс и процедуру регистрации брака в полномочных госорганах, а также устанавливать размер пошлины за эту процедуру — подчеркнул уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он отметил, что на его взгляд, размер пошлины должен исходить из экономической и социальной ситуации в стране, а также из возможностей и доходов семей платить ту или иную сумму в госказну. И тут не всё столь однозначно...
«Дело не в сумме, а в желании людей», - с таких слов рассуждения начала депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Она предположила, что увеличенная до пяти тысяч пошлина, может быть, кого-то и остановит от развода, но вряд ли это приведёт к массовому отказу от расторжения браков. Усомнилась собеседница и в том, что идея об отказе от госпошлины за заключение брака принесёт ожидаемые плоды.
Чтобы снизить количество разводов, надо как можно чаще демонстрировать гражданам позитивный пример совместной жизни в любви и согласии — такое предложение озвучила Алеся Михачева. У депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова на этот вопрос взгляд иной. Он подчеркнул: увеличение пошлины — не попытка собрать с граждан побольше денег. Но она, откровенно говоря, не остановит от развода. Впрочем, у собеседника есть другой, более действенный метод на примете.
Увеличить сумму пошлины за развод можно — согласился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Однако в этом случае деньги с этой пошлины должны стекаться не в «общий котёл», а на реализацию программ, призванных сохранить семьи, на поддержку тех, кто ещё колеблется в решении помириться/расстаться.
А вообще разводов в стране много, потому что, с одной стороны, люди вступают в брак с мечтой иметь хорошие отношения и жить счастливо (причём это «счастливо» перешло из экономической сферы в личностную). А тем временем, чтобы выбрать «своего» человека не по тому, сколько он зарабатывает, насколько качественно убирает и вкусно готовит, а основываясь на том, какой он человек внутри, нужно больше времени. Делится наблюдениями семейный психотерапевт Румия Калинина. Она отмечает: ко всему прочему, многие люди просто не умеют делать правильный выбор «второй половинки». Именно поэтому, чтобы снизить число разводов, людей нужно просвещать, рассказывать о том, как выбрать спутника жизни.
Сумма в пять тысяч рублей не остановит тех, кто решил развестись. И этот факт признают сегодня все наши собеседники. Чтобы эта схема действительно работала, госпошлина должна быть не в 8, а в 100 раз больше нынешней. Да, тогда развод станет уделом богатых. И откладывать на него люди будут так же усердно, как копили бы на квартиру или машину… И да, тогда всё это будет очень сильно похоже на давление и нарушение свобод. Так что надеемся, до столь большого увеличения всё-таки не дойдёт.
Ну а сейчас идея напоминает скорее не заботу об институте семьи, а попытку запустить руку в карманы простых граждан. Люди — новая нефть. Можно на них и подзаработать.
Светлана Пикалева