Общество

«Дневной дозор»: поможет ли увеличение госпошлины уменьшить чисто разводов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему увеличения государственной пошлины за развод до пяти тысяч рублей. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последние годы статистика разводов в нашей стране неутешительная. И Псковская область — не исключение из правил. По данным Псковстата, на 3 540 свадеб, сыгранных в нашем регионе в январе-ноябре 2023 года, пришлось более 2 640 разводов. Иными словами, практически 9 из 10 пар рано или поздно разваливаются. И такая картина наблюдается не первый год.

О том, как укрепить институт семьи и можно ли повлиять на количество расторжений браков, ранее мы уже говорили в программе «Дневной дозор». Тогда наши собеседники пришли к выводу о том, что универсального рецепта «как сохранить семью» нет. И тем не менее, на федеральном уровне поток инициатив и законопроектов, призванных (по крайней мене, по мнению их авторов) исправить ситуацию, не остановился.

Минфин, например, пошёл по простому пути — предложил увеличить пошлину за развод практически 8 раз, а заодно, как говорится, чтобы дважды не вставать, поднять пошлину и за смену имени. Теперь к сухим фактам: пока госпошлина за расторжение брака составляет 650 рублей. Однако с 1 января 2025-го предлагается поднять её до 5 тысяч рублей. Платить такую сумму придётся в том случае, когда супруги без детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

Инициатива вызвала в обществе неоднозначную реакцию. А вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков на фоне такого предложения Минфина даже направил обращение на имя министра финансов с просьбой отменить госпошлину за регистрацию брака.

Пока не утверждено ни одно из этих предложений, есть время порассуждать о первоначальной инициативе. И вот в чём вопрос — увеличение госпошлины в 8 раз должно снизить количество разводов и укрепить семью? Если так, то метод, на наш взгляд, весьма странный. Если лишних денег в семье на оплату высокой госпошлины не будет, люди просто не будут оформлять развод. Ведь могут они жить раздельно, в конце концов, и со штампом в паспорте. На чувства и на жизнь это не повлияет никак.

А может быть, увеличение пошлины за разводы — лишь очередной способ собрать с народа денег, как некий косвенный налог? В ряде стран в прошлом, например, существовал налог на соль и налог на дым. У нас вот государство решило подзаработать на разводах. А с учётом того, что у нас 9 из 10 пар разводятся, сумма получится внушительной. О том, поможет ли увеличенная в 8 раз пошлина остановить волну разводов, сегодня в программе «Дневной дозор».

Пять тысяч рублей в современных экономических условиях совершенно не являются препятствием для развода. Такую точку зрения озвучила арбитражный управляющий, многодетная мама Ульяна Михайлова. Эту инициативу она назвала печальной. Однако не исключила, что «увеличение государственных поборов» в реальности все-таки произойдёт. Потому что такая тенденция, по словам собеседницы, уже заметна и в других сферах. Только вот на укрепление института семьи эти пять тысяч госпошлины никак не повлияют.

Фото: Ульяна Михайлова / «ВКонтакте»

«Я понимаю, если было бы 150 тысяч рублей госпошлина за развод, чтобы ее пара копила года три, заодно помирятся. Может быть, это была бы мера, которая сдерживала бы скоропалительные решения. Но с точки зрения прав и свобод, гуманности, право государства вмешиваться в решения двух личностей относительно того, хотят они проживать совместно или не хотят, это как минимум порочно. Ну а как максимум любые повышения госпошлин в этой сфере связаны с детьми, с супружескими отношениями, семейными отношениями. Но лично я считаю и незаконными, и необоснованными, и уж тем более отсутствуют полностью причинно-следственная связь между решением расторгнуть брак и государственной пошлиной. Поэтому правы те граждане и группы граждан, которые комментируют данную позицию или инициативу Минфина как желание увеличить государственный сбор, ничего другого за этим не кроется. Погано только то, что чиновникам не хватает смелости прямо говорить: "Люди, у нас экономическая обстановка в стране, нам надо увеличивать государственные поборы там, где их можно более или менее увеличить"».

Увеличение пошлины нельзя рассматривать как вмешательство в личную жизнь и попытку повлиять на решение пары. Ведь государство имеет полное право регулировать процесс и процедуру регистрации брака в полномочных госорганах, а также устанавливать размер пошлины за эту процедуру — подчеркнул уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он отметил, что на его взгляд, размер пошлины должен исходить из экономической и социальной ситуации в стране, а также из возможностей и доходов семей платить ту или иную сумму в госказну. И тут не всё столь однозначно...

«Госпошлины за совершение действий, связанных с актами гражданского состояния, у нас давно не пересматривали. У государства есть право в лице компетентных органов изменить размер госпошлины. Что касается возможности уменьшить тем самым количество разводов, я думаю, что на это не повлияет, потому что все-таки люди разводятся больше по другим основаниям, и вряд ли денежные препятствия будут сказываться на ситуации с разводами в нашей стране. Единственное, конечно, есть вариант, что граждане будут разводиться, но не совершать действия в органах записи актов гражданского состояния, что может породить даже для государства свои проблемы в этой части. Но я, с другой стороны, не думаю, что такая пошлина все-таки остановит людей, кто окончательно решил развестись, но, возможно, кто-то задумается над этим процессом, пересмотрит решение».

«Дело не в сумме, а в желании людей», - с таких слов рассуждения начала депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Она предположила, что увеличенная до пяти тысяч пошлина, может быть, кого-то и остановит от развода, но вряд ли это приведёт к массовому отказу от расторжения браков. Усомнилась собеседница и в том, что идея об отказе от госпошлины за заключение брака принесёт ожидаемые плоды.

«Есть предположение, как я считаю, это не совсем то, каким образом надо останавливать развод. Работать надо над институтом семьи, изначально, перед тем, как люди собираются вступать в брак. Нам надо не большое количество браков, а качественное. То есть те браки, которые действительно на долгие годы. На самом деле для молодежи, кто собирается вступить в брак, возможно, это (отмена госпошлины за заключение брака - ред.) тоже является своего рода бонусом, это будет на самом деле ребятам приятно. Здесь надо работать непосредственно над самим институтом семьи, проводить какие-то, возможно, мероприятия в плане освещения, как правильно показывать больше примеров хороших семей, положительных, хороших. У нас их достаточно много».

Чтобы снизить количество разводов, надо как можно чаще демонстрировать гражданам позитивный пример совместной жизни в любви и согласии — такое предложение озвучила Алеся Михачева. У депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова на этот вопрос взгляд иной. Он подчеркнул: увеличение пошлины — не попытка собрать с граждан побольше денег. Но она, откровенно говоря, не остановит от развода. Впрочем, у собеседника есть другой, более действенный метод на примете.

«Мне другая инициатива понравилась, когда именно люди подают на развод, и у них есть возможность пообщаться с третьей стороной, которая пытается их успокоить, скажем так, уговорить, чтобы они не разводились, а если люди решили, мне кажется, какая бы госпошлина не была, они заплатят и все. Никаким образом здесь она не остановит принятие этого решения. Здесь как раз человек хотел таким образом высказать, что это кого-то остановит, но это не такие большие деньги, если люди расходятся и приняли решение, что это их остановит. А вот наоборот, если третья сторона каким-то образом попытается с ним пообщаться, попытается, может быть, подсказать, что иногда бывают такие проблемы, которые реально можно решить, а люди сразу же спешат на эмоциях расстаться, хотя, может быть, даже и когда пошлина, тогда не 5 тысяч сделать надо, а 750 тысяч, чтобы люди реально пока на них собирали эту сумму, думали и, скорее всего, как правило, все мы вспыльчивые, успокоятся. И многие бы, наверное, остались бы в браке».

Увеличить сумму пошлины за развод можно — согласился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Однако в этом случае деньги с этой пошлины должны стекаться не в «общий котёл», а на реализацию программ, призванных сохранить семьи, на поддержку тех, кто ещё колеблется в решении помириться/расстаться.

«Профсоюзы знакомы с соответствующей инициативой. Насколько мне известно, она даже получила одобрение в соответствующем комитете Государственной Думы. Увеличение государственной пошлины за развод с 600 рублей в 8 раз, по моему, до 5 тысяч рублей. Здесь мотивация разная. Многие говорят, что это будет как борьба, может быть, с фиктивными разводами, что тоже присутствует. Когда люди разводятся, семейные отношения сохраняются, делаются для получения каких-то социальных либо иных выгод. Но мне кажется, что это все от лукавого, что увеличение до 5 тысяч рублей - это не та сумма, которая сможет решить эту проблему. Если говорить в целом, то какое-то увеличение может быть, но тогда денежные средства, которые дополнительно от этой инициативы придут в бюджет, фонд, я не знаю, как оформлены, распределить на поддержку семьи, на формирование социального института поддержки семей, что называется, разговор о главном, о важности использования, когда люди уже идут по пути расторжения своих семейных отношений, использования активных техник, использования семейных психологов. То есть хотят сделать более доступным, понятным, что в итоге смогло бы сохранить семью, поддержать семью. Вот об этом надо рассуждать, это надо делать».

А вообще разводов в стране много, потому что, с одной стороны, люди вступают в брак с мечтой иметь хорошие отношения и жить счастливо (причём это «счастливо» перешло из экономической сферы в личностную). А тем временем, чтобы выбрать «своего» человека не по тому, сколько он зарабатывает, насколько качественно убирает и вкусно готовит, а основываясь на том, какой он человек внутри, нужно больше времени. Делится наблюдениями семейный психотерапевт Румия Калинина. Она отмечает: ко всему прочему, многие люди просто не умеют делать правильный выбор «второй половинки». Именно поэтому, чтобы снизить число разводов, людей нужно просвещать, рассказывать о том, как выбрать спутника жизни.

«Как это делать, как выбирать - мы не умеем. Потому что, во-первых, нет такого исторического опыта, потому что так никогда не выбирали. Во-вторых, никто этому не учит. И знаете, с чем я сталкиваюсь? Например, люди встретились и начали общаться. Им было хорошо первые две недели и им кажется, что это уже залог того, что и дальше все будет хорошо. И даже если потом в процессе знакомства начинают вылезать проблемы, они думают: ничего страшного, все равно нам же было две недели хорошо. Все, будем жениться. Вот в чем парадокс. А потом живут и не получают ожидаемой поддержки, понимания, заботы, любви, проявления любви. Они приходят к решению о разводе, потому что экономические причины не держат так, как раньше держали. Поэтому очень важно разговаривать и просвещать людей, как выбрать партнера. То есть не первый же человек, который нам понравился и с которым мы начали общаться - моя судьба. Нужно не игнорировать какие-то сигналы, которые беспокоят, которые не нравятся, которые пугают, потому что они никуда не денутся в дальнейшем».

Сумма в пять тысяч рублей не остановит тех, кто решил развестись. И этот факт признают сегодня все наши собеседники. Чтобы эта схема действительно работала, госпошлина должна быть не в 8, а в 100 раз больше нынешней. Да, тогда развод станет уделом богатых. И откладывать на него люди будут так же усердно, как копили бы на квартиру или машину… И да, тогда всё это будет очень сильно похоже на давление и нарушение свобод. Так что надеемся, до столь большого увеличения всё-таки не дойдёт.

Ну а сейчас идея напоминает скорее не заботу об институте семьи, а попытку запустить руку в карманы простых граждан. Люди — новая нефть. Можно на них и подзаработать.

Светлана Пикалева