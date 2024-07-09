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Общество

Более 2 тысяч единиц оборудования закуплено с начала года по нацпроекту «Здравоохранение»

10.07.2024 19:10|ПсковКомментариев: 0

В больницах и поликлиниках Псковской области продолжается масштабная работа по обновлению диагностического оборудования. Всего с начала года по национальному проекту «Здравоохранение» в регионе уже закуплено более 2 тысяч единиц оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Так, например, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» закуплено и поставлено 9 новых отечественных аппаратов УЗИ среднего и экспертного класса. На эти цели было направлено 45 млн рублей.

Новое оборудование было поставлено и введено в эксплуатацию в Псковской городской поликлинике, Себежской районной больнице, Бежаницкой, Опочецкой, Псковской, Островской и Порховской межрайонных больницах.

Отметим, современные цифровые аппараты УЗИ имеют высокое качество визуализации и обеспечивают высокую производительность диагностического процесса. Аппараты среднего класса являются универсальными и могут использоваться в акушерстве и гинекологии, кардиологии, урологии, нефрологии и других областях.

Тогда как УЗИ аппараты экспертного класса обладают высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и пост-обработки изображения. Оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D сканирования, имеют набор опций для экспертных кардиологических исследований, в том числе модуль полуавтоматической оценки сократимости миокарда левого желудочка сердца.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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