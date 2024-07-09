Общество

Штрафы за отсутствие обработки территории от борщевика выросли в Псковской области

Штрафы за отсутствие обработки территории от борщевика увеличили в Псковской области, решение приняли во время 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Закон разработан в целях усиления мер ответственности за неосуществление мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского.

Несмотря на то, что на протяжении 6 лет в Псковской области выделяются средства из областного бюджета на борьбу с борщевиком Сосновского, проблема зарастания территорий Псковской области указанным сорняком остается острой. По данным филиала ФГБУ Россельхозцентр по Псковской области, средняя стоимость химической обработки 1 гектара земельного участка, заросшего борщевиком Сосновского, составляет 20 тысяч рублей.

Таким образом, чтобы избавить от борщевика земельный участок размером 1 га, его владелец должен ежегодно расходовать на химическую обработку земельного участка не менее 40 тысяч рублей, что в течение 5 - 8 лет в итоге составит 200 - 320 тысяч рублей.

Указанные расходы на обработку земельного участка от борщевика Сосновского выше, чем установленный в настоящее время размер административного штрафа за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком.

Максимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет 50 тысяч рублей, для должностных лиц - 10 тысяч рублей.

Максимальный размер административного штрафа по части 6 статьи 2.5 Закона (при повторном совершении административного правонарушения) составляет для юридических лиц 100 тысяч рублей, для должностных лиц - 15 тысяч рублей.

Законом предусматривается значительное увеличение размера административных штрафов.

Максимальный размер административного штрафа по части 5 статьи 2.5 Закона будет составлять для юридических лиц 400 тысяч рублей (вместо 50 тысяч рублей), для должностных лиц - 40 тысяч рублей (вместо 10 тысяч рублей); по части 6 статьи 2.5 закона размер административного штрафа будет составлять для юридических лиц 1 млн рублей (вместо 100 тысяч рублей), для должностных лиц - 50 тысяч рублей (вместо 15 тысяч рублей).

Учитывая предлагаемый размер административного штрафа, правообладателю земельного участка будет выгоднее и дешевле обработать свой земельный участок, чем платить административный штраф.

Проект закона не предусматривает увеличение административных штрафов для граждан, так как максимальный размер штрафа для граждан может составлять не более 5 тысяч рублей.