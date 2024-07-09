Общество

Как поступить в вуз онлайн, рассказали эксперты

Тысячи выпускников школ со всей России озадачены поступлением в университеты. Благодаря порталу «Госуслуги» процесс подачи документов стал значительно проще. Чтобы поступить в любое учебное заведение, понадобится только телефон или компьютер.

Как следует из информации на сайте «Госуслуги», для начала необходимо открыть раздел «Образование», где появятся несколько пунктов. Из них нужно выбрать «Поступление в вуз», в котором доступны для подачи документов 1075 университетов со всей страны.

Первым шагом необходимо выбрать вузы для поступления. Сейчас каждый абитуриент имеет возможность подать документы в пять университетов, в каждом из которых можно выбрать до пяти направлений, таким образом, увеличив шансы на зачисление.

Следующий этап - формирование своего цифрового профиля. В нём должны содержаться данные о документах об образовании, индивидуальные достижения, сведения об инвалидности, которые можно запросить в личном кабинете на «Госуслугах». Благодаря этому все данные не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз.

Далее остаётся самый кропотливый этап, который обычно у будущих студентов занимает больше всего времени - подача документов. На Госуслугах есть возможность заполнить заявление в учебное заведение, в которое нужно ввести сведения об образовании, льготах и особых правах. Здесь же необходимо указать приоритеты зачисления и прикрепить документы, подтверждающие ваши индивидуальные достижения и право на льготы. После заполнения всех документов нужно отправить заявление и, в случае необходимости, записаться на дополнительные или внутренние вступительные испытания.

В приложении абитуриенты могут отслеживать конкурсные списки и запросы от вузов, а также узнавать результаты поступления. В этом году подать документы можно до 25 июля, только после этого будут опубликованы конкурсные списки.