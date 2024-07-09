Общество

Приставы провели ознакомительную экскурсию для выпускников

Ознакомительная экскурсия для выпускников прошла в управлении ФССП России по Псковской области 10 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП России по региону.

Фотографии: пресс-служба управления ФССП России по Псковской области

Начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина рассказала о задачах и обязанностях судебных приставов, методах исполнения судебных актов, интересных случаях и обязанностях сотрудников.

Врио заместителя начальника отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска и реализации имущества должников Оксана Уланова рассказала суть работы судебных приставов-исполнителей и о ходе исполнительного производства. Подробно была доведена информация о порядке организации и проведения рейдовых мероприятий.

Дознаватель Надежда Степанова рассказала про полномочия дознавателей ФССП России. Что входит в обязанности дознавателя, кроме расследования уголовных дел. Разъяснила порядок проведения дактилоскопической и геномной регистрации лиц. Провела с желающими дактилоскопирование.

Инспектор отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Алина Пяткова рассказала о том, как регулируется и контролируется деятельность банков, коллекторских и микрокредитных организаций.

Сотрудники отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы показали музейную зону и рассказали об истории возникновения службы. Также выпускникам продемонстрировали ролик, в котором показана общественная жизнь сотрудников службы.