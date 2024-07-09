Путин назвал справедливым возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам - это справедливое и давно назревшее решение, о котором давно говорили люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
В начале встречи губернатор передал слова благодарности от работающих пенсионеров. Он отметил, что таких людей в городе - порядка 400 тыс. человек.
«Решение давно созрело, и нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно говорили», - отметил глава российского государства.
По его словам, индексация пенсий работающим пенсионерам давно изучалась правительством. «Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», - подчеркнул Путин.
8 июля президент подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Теперь с 1 января 2025 года они будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств, пишет ТАСС.
Это решение было озвучено Путиным во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня. Перед этим с соответствующей инициативой к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга.