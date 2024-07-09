Общество

Идею штрафовать родителей курящих псковских подростков отцы одобряют чаще матерей - опрос

43% псковичей выступают против введения штрафов для родителей курящих подростков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект - доработки. Опрос, проведённый SuperJob, показал, что 33% псковичей поддерживают инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 43% опрошенных высказались против этой идеи.

Причем, мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 43% (против 34% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц - 37%.

Интересно, что за штрафы высказались и 26% респондентов, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

26% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания. Каждый второй родитель (50%) выступает против законопроекта.

Согласно исследованию, 72% родителей мальчиков и 82% родителей девочек 12-16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12-16 лет из Пскова.