Общество

Мобилизованный в Псковской области погасил долг по алиментам после возвращения с фронта

Участник специальной военной операции в Псковской области погасил долг по алиментам после возвращения с фронта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

На исполнении в отделении судебных приставов Островского и Пыталовского районов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с 35-летнего мужчины. Он долгое время не выплачивал деньги на содержание своего 13-летнего сына. Официально должник не работал, получал деньги случайными заработками.

Судебный пристав-исполнитель применил к должнику весь комплекс мер принудительного исполнения, однако мужчина продолжал уклоняться от родительских обязанностей и длительное время скрывал свое местонахождение. В связи с этим его объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий было установлено, что должник призван на военную службу в армию Российской Федерации по мобилизации. В связи с этим разыскное дело закрыли.

С 2022 года мужчина находился в зоне СВО, текущие алименты и задолженности стали удерживаться из его денежного довольствия. Спустя 2 года должник прибыл в отпуск после выполнения боевых задач и сразу обратился в отделение судебных приставов, чтобы исполнить свой отцовский долг. Мужчина погасил задолженность в размере свыше 300 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 32 тысячи рублей за несвоевременную уплату периодических платежей.

Судебные приставы Псковской области напоминают, что в соответствии со статьей 40 федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные производства в отношении людей, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению.

«Не все категории исполнительных производств подлежат приостановлению. Есть исключения - это производства по алиментным обязательствам, а также исполнительные производства по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца. Задолженности по этим категориям будут продолжать взыскиваться», - отметили приставы.