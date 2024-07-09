Общество

Россиян предупредили о возможных сбоях YouTube

Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил «Ростелеком».

«"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках», — говорится в релизе.

Речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — в основном YouTube. Проблемы с этим оборудованием привели к перегрузке серверов из-за роста трафика, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

В Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к информации, опубликованной «Ростелекомом», пишет РИА Новости.

YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные ролики.

Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, после начала спецоперации Google фактически бросил свои CDN-серверы в России, поэтому замедление скорости доступа к YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.

Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что в России есть качественные альтернативы YouTube. По его мнению, Rutube и VK смогут воспользоваться упадком видеохостинга Google и привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у властей не было никаких планов по ограничению доступа к YouTube в России. Однако, добавил он, компания сама решила уйти с российского рынка, и это имеет свои технологические последствия.