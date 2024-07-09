Общество

Госдума может запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. Мы его с вами ранее обсуждали. Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что внесенная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам из тех государств, где разрешена смена пола путем медицинского вмешательства либо в результате внесения изменений в документы. В их число входят Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония и другие страны.

Володин добавил, что особую важность представляет исключение возможных опасностей в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в перечисленных странах. «Принимаемый закон поможет нам защитить детей», - заключил он.