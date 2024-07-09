Общество

Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% вместо ранее предполагавшихся 4,5%. Это связано с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсии, с 1 октября 2024 года будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия. Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пояснял, что новые нормы обеспечат «увеличение пенсий военным пенсионерам с 4,5%, которые предусматривались в федеральном бюджете, до 5,1%». Он отмечал, что это связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и с учетом роста индекса потребительских цен на текущий год. Как уточнял Силуанов, «средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей».