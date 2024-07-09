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Александр Борисов: Значение личности Князя Довмонта для Псковской земли, истории России - сложно переоценить

Значение личности Князя Довмонта для Псковской земли, истории России - сложно переоценить. Об этом сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«Сегодня сердце Пскова - древний Кром третий год подряд принимает фестиваль "Довмонт Псковский". Значение личности Князя Тимофея для Псковской земли, истории России - сложно переоценить. Более тридцати лет он защищал русские земли от агрессоров с Запада и не случайно на гербе Псковской области увековечен легендарный девиз князя "Потягнем за Отечество"», – сказал Александр Борисов.

Он подчеркнул, что проведение подобных фестивалей имеет огромное значение для сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи, популяризации истории. Особенно ценно, что фестиваль проходит на территории Пскова – города воинской славы.

«Множество псковичей и гостей города посетили и еще посетят фестиваль, и каждый из них уйдет с самым важным – чувством причастности к историческим событиям, военной истории Псковщины, средневековой Руси. Оказывать помощь в организации такого масштабного, единственного на территории Пскова, фестиваля исторической реконструкции - большая честь для регионального отделения Российского военно-исторического общества», – добавил Александр Борисов. Он поблагодарил организаторов фестиваля - Псковский музей-заповедник, Псковский молодежный центр, клубы истерической реконструкции.

Напомним, множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля с 12:00 до 20:00 в Псковском кремле.

Фестиваль проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.