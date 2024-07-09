Общество

Семинар на тему профилактики коррупционных правонарушений провели псковские приставы

Семинар на тему «Профилактика коррупционных правонарушений» прошел для сотрудников УФССП России по Псковской области 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Семинар на тему «Профилактика коррупционных правонарушений» состоялся при руководителе управления Сергее Колесникове. Данный семинар провел для сотрудников начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области - Коровин Алексей. Мероприятие было организовано для сотрудников УФССП России по Псковской области с целью повышения осведомленности и эффективности борьбы с коррупцией. Проблема коррупции и взяточничества является одной из наиболее актуальных в современном обществе. Многие люди попадают в тюрьму из-за того, что принимают взятки в обмен на услуги или привилегии. В связи с постоянным изменением ситуации в обществе и повышением требований к честности и прозрачности деятельности государственных служащих, необходимо уделить особое внимание предупреждению коррупционных преступлений.

В начале сотрудники посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области. Сотрудник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области провел для судебных приставов экскурсию, в ходе которой они узнали о том, как осуществляется содержание заключенных, какие условия предоставляются для их проживания, организации питания, медицинского обслуживания и реабилитации. Особое внимание было уделено системе безопасности и контроля в учреждении, что позволяет минимизировать возможность инцидентов.

Вторая часть семинара прошла в зале управления. На семинаре были затронуты следующие вопросы: Понятие коррупции и ее виды. Последствия коррупции для государства и общества. Механизмы профилактики коррупционных правонарушений. Роль каждого сотрудника в борьбе с коррупцией.

«Противодействие коррупции заключается не только в применении правовых мер, направленных на преследование за совершение коррупционных правонарушений, но и в работе по повышению уровня правосознания граждан, формированию стандартов антикоррупционного поведения в ходе образования и воспитания гражданина. Самое главное - это формирование нетерпимости к коррупционному поведению у каждого государственного служащего», - отметил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников.

В результате мероприятия были сформулированы рекомендации по совершенствованию работы по противодействию коррупции. Полученные знания помогут эффективнее противостоять коррупции и способствовать развитию прозрачности и ответственности в нашей работе.