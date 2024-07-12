Общество

Три причины отказаться от приготовления шашлыка в жару назвал врач

Раскаленный мангал в сочетании с палящими лучами солнца не лучшим образом сказывается на здоровье, отметила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, риск теплового удара грозит прежде всего детям и людям с хроническими заболеваниями.

«В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Такой метод проведения досуга также не для людей с заболеваниями почек, потому что в жару в организме нарушается электролитный баланс. Дети тоже страдают, потому что они быстрее перегреваются, у них еще недостаточно отлажены механизмы терморегуляции. И сами знаете, дети больше двигаются по сравнению со взрослыми. Посадить их на одно место даже в тени достаточно сложно», – пояснила врач.

Вторая причина отказаться от шашлыков в жаркую погоду – риск получить кишечную инфекцию.

«При высоких температурах микроорганизмы быстрее размножаются, что может привести к пищевой интоксикации или острой кишечной инфекции. Если вы все же решили готовить шашлык, то мясо для него должно быть очень свежее. Мариновать его желательно самостоятельно, затем мясо должно храниться в холодильнике и лишь минимум времени находиться в сыром виде на жаре», – приводит слова Игнатиковой радио Sputnik.

Нужно помнить и про пожароопасность, продолжила она.

«В жаркую погоду выше вероятность пожара. В том числе и поэтому лучше пожарить шашлык вечером, когда нет активного солнца. И не забываем о нормах употребления мяса, то есть на ночь не нужно переедать», – добавила Игнатикова.