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Кому противопоказано купание в водоемах, рассказал врач

Купание в водоемах противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях, а людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Купание противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях. Нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом», - рассказал Тяжельников.

Он отметил, что людям, имеющим хронические заболевания, нужно соблюдать меры предосторожности.

«Жаркая погода, горячее солнце, перепад температур при купании – это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются», - приводит слова врача РИА Новости.