Пособие по беременности и родам с начала года получили 1190 псковичек

Отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам 1 190 мамам региона с начала 2024 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда, на эти цели было направлено 139 миллионов рублей.
Размер выплаты зависит от заработка женщины, а также от сложности родов. Пособие назначается женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. При многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска увеличивается (например, при многоплодной беременности отпуск длится 194 дня).
Минимальный и максимальный размеры пособия с 1 января в 2024 года составляют:
Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в региональном офисе МФЦ, или на портале госуслуг.