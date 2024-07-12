Общество

Пособие по беременности и родам с начала года получили 1190 псковичек

Отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам 1 190 мамам региона с начала 2024 года. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда, на эти цели было направлено 139 миллионов рублей.

«Пособие полагается работающим женщинам, родившим малыша или усыновившим его в возрасте до трех месяцев. Для его выплаты женщина должна подать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам своему работодателю, а он, в свою очередь, предоставит необходимые сведения в отделение СФР по Псковской области. При поступлении полных и достоверных сведений, необходимых для назначения пособия, средства будут перечислены фондом в течение 10 рабочих дней. Вся сумма пособия выплачивается женщине разово за весь период отпуска», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Размер выплаты зависит от заработка женщины, а также от сложности родов. Пособие назначается женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после. При многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска увеличивается (например, при многоплодной беременности отпуск длится 194 дня).

Минимальный и максимальный размеры пособия с 1 января в 2024 года составляют:

нормальные роды (140 дней), минимальный размер — 88 565 рублей, максимальный — 565 562 рубля;

осложненные роды (одноплодная беременность), 156 дней, минимальный размер — 98 687 рублей, максимальный — 630 197 рублей;

осложненные роды (многоплодная беременность), 194 дня, минимальный размер — 122 726 рублей, максимальный — 783 707 рублей.

Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в региональном офисе МФЦ, или на портале госуслуг.