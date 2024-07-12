«Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО

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Общество

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июля. Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко: В России вводится прогрессивная шкала налогообложения.

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