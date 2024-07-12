«Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июля.
Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- В России вводится прогрессивная шкала налогообложения.
- «Экопром» потерял статус регионального оператора, но остался в регионе как субподрядчик
- Миллион за равнодушие: в Псковской области увеличены штрафы за отсутствие обработки борщевика.
- Где деньги, Зин? – из местного бюджета средства на выборы в Гдове так и не выделены, а кандидатов всё больше.
- Почему не выстрелила ОЭЗ «Моглино»?
- Хрустальный меч вновь остался в Пскове – в субботу в Кремле с размахом прошел фестиваль «Довмонт Псковский».
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.