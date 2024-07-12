Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
очаги культуры
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
творожные истории
где в Пскове получить права
обзор
экзотика агротуризм
Господин Рейтингомер
чем полезен хоумстейджинг?
шоу каскадеров
модульный отдых
«Банщикам» закон не писан?
достижения фермеров
«Чистая вода» в Псковской области
вакансий хоть отбавляй
 
 
 
ещё Общество 12.07.2024 16:182 Два кандидата претендуют на звание «Почетного гражданина города Пскова» 15.07.2024 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации  15.07.2024 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей 15.07.2024 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР 15.07.2024 18:370 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО 15.07.2024 18:151 Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе
 
 
 
Самое популярное 15.07.2024 07:410 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 09.07.2024 21:348 Новый псковский регоператор по ТКО: Поводов для волнения нет 09.07.2024 13:143 Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове 08.07.2024 18:071 Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...» 10.07.2024 17:212 C задержанного по уголовному делу Грацкого предпринимателя сняли обвинения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО

15.07.2024 18:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июля.

Основные темы, которые сегодня обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

  • В России вводится прогрессивная шкала налогообложения.
  • «Экопром» потерял статус регионального оператора, но остался в регионе как субподрядчик
  • Миллион за равнодушие: в Псковской области увеличены штрафы за отсутствие обработки борщевика.
  • Где деньги, Зин? – из местного бюджета средства на выборы в Гдове так и не выделены, а кандидатов всё больше.
  • Почему не выстрелила ОЭЗ «Моглино»?
  • Хрустальный меч вновь остался в Пскове – в субботу в Кремле с размахом прошел фестиваль «Довмонт Псковский».

Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Теги: #Постскриптум
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 24 человека
15.07.2024, 20:050 Свыше 4,5 тысячи человек посетили опен-эйр «Добрый рок-2024» под Псковом 15.07.2024, 19:580 Рейсовый автобус Mercedes загорелся в Великих Луках 15.07.2024, 19:440 Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации  15.07.2024, 19:380 Звезда псковского футбола стал помощником прокурора
15.07.2024, 19:270 Велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко: Если желаете чего-то добиться, делайте 15.07.2024, 19:090 В Пскове утвержден тариф на отведение ливневых стоков  15.07.2024, 19:040 Большинство респондентов ПЛН считают День семьи, любви и верности праздником традиционных ценностей 15.07.2024, 19:010 Звёзды российского балета приедут на фестиваль в Пушкиногорье
15.07.2024, 18:520 Псковская фирма легализовала опасную молочную продукцию, часть которой отправили в ЛНР 15.07.2024, 18:460 Псковская область вошла в топ-20 по докапитализации фонда развития промышленности 15.07.2024, 18:370 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО. ВИДЕО 15.07.2024, 18:300 В Пскове проведут ремонт тротуаров и автобусных остановок возле парка «Волшебная гора»
15.07.2024, 18:151 Молодёжный квиз в честь Дня города Пскова проведут на свежем воздухе 15.07.2024, 18:000 Директор псковского «Супер-фитнеса» об идеальном инструкторе, конкуренции и подводных камнях работы тренера 15.07.2024, 17:540 Более 25 правонарушений выявили во время профилактического рейда в Великих Луках 15.07.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 июля
15.07.2024, 17:280 Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы 15.07.2024, 17:270 Опрос ПЛН-ТВ: Нужен ли праздник семьи, любви и верности? 15.07.2024, 17:110 Кондуктор в Псковской области ушибла позвоночник из-за резкого торможения автобуса 15.07.2024, 17:010 «Дневной дозор»: стоит ли вводить дресс-код для артистов на сцене?
15.07.2024, 16:520 Гранты для молодых семей с детьми разыграют в Псковской области 15.07.2024, 16:360 Полицейские остановили в Пыталово пьяного водителя мопеда 15.07.2024, 16:260 Опочецкий округ отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков 15.07.2024, 16:201 Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9%
15.07.2024, 16:140 Дмитрий Ющенко: Мы развиваем спорт среди ветеранов боевых действий 15.07.2024, 16:090 Закладной камень храма Успения Пресвятой Богородицы освятили в Великих Луках 15.07.2024, 16:020 Полив и подсыпку дорог Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 15.07.2024, 15:460 Гнездо шершня показали сотрудники Бежаницкого лесничества
15.07.2024, 15:410 Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 15.07.2024, 15:331 Ксения Григорьева об итогах реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области 15.07.2024, 15:280 Завод «Титан-Полимер» отгрузил в Турцию первую партию своей продукции 15.07.2024, 15:160 Умер актер из сериала «Дальнобойщики»
15.07.2024, 15:010 Экспериментальный способ промывки водонагревателей используют в Пскове на улице Алексея Алехина 15.07.2024, 14:491 Вандалы повредили покрытие входов подземного перехода в Великих Луках 15.07.2024, 14:410 Открытый турнир по трем видам спорта пройдет в Пскове 15.07.2024, 14:320 Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре начали в Красногородском округе
15.07.2024, 14:260 Псков занял 74 место в рейтинге городов России по объемам ввода жилья 15.07.2024, 14:210 Горячую воду в Великих Луках отключат на предстоящих выходных 15.07.2024, 14:150 «Захватывающий реализм»: шоу каскадеров состоится в Пскове 15.07.2024, 14:060 Опрокинувшийся под Псковом водитель ВАЗ-2110 отказался от проверки на алкоголь
15.07.2024, 13:590 Почти 30 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 июля 15.07.2024, 13:510 Специалисты подразделений связи Росгвардии отмечают профессиональный праздник 15.07.2024, 13:430 Первый фестиваль «Эх, балалайка!» провели в Новоржевском округе 15.07.2024, 13:290 Выставка, посвящённая сказочному композитору
15.07.2024, 13:280 Фестиваль деревенской культуры состоялся в Палкинском районе 15.07.2024, 13:140 Поправки о праве получить остаток маткапитала внесли в Госдуму 15.07.2024, 13:060 Стали известны подробности смертельного ДТП в Локнянском округе 15.07.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром» больше не регоператор ТКО
15.07.2024, 12:590 Обманутые псковичи отдали мошенникам около шести миллионов рублей 15.07.2024, 12:440 Мужчина погиб во время пожара в красногородской деревне 15.07.2024, 12:280 Фестиваль «Довмонт Псковский» 2024 принял рекордное количество гостей 15.07.2024, 12:150 Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок
15.07.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» 15.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 июля 15.07.2024, 11:500 «Постскриптум»: борьба с борщевиком, «Довмонт Псковский» и «Экопром»  больше не регоператор ТКО 15.07.2024, 11:380 Появившийся на дороге лось спровоцировал аварию с пострадавшим в Пскове
15.07.2024, 11:360 Пособие по беременности и родам с начала года получили 1190 псковичек 15.07.2024, 11:260 Три автомобиля горели в Псковской области за выходные. ФОТО 15.07.2024, 11:110 Жителю Палкинского района грозит лишение свободы за незаконную рубку леса 15.07.2024, 11:050 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета
15.07.2024, 10:560 Умер один из пострадавших при взрыве газа в Опочке 15.07.2024, 10:540 От скрипки до волынки: в «Михайловском» завершила работу летняя школа для юных музыкантов 15.07.2024, 10:490 Tele2 первой запустила функцию смены владельца номера онлайн 15.07.2024, 10:410 Паралимпиец-велогонщик Дмитрий Ющенко станет гостем программы «Железные люди»
15.07.2024, 10:312 Запрет движения чайлдфри в России поддерживают 37% псковичей — опрос 15.07.2024, 10:140 Мужчина и женщина пострадали при взрыве бытового газа в Опочке 15.07.2024, 09:550 Высокая вероятность ливней и гроз ожидается на предстоящей неделе в СЗФО 15.07.2024, 09:451 Пятнадцатую годовщину смерти Саввы Ямщикова в «Михайловском» отметят научной конференцией
15.07.2024, 09:350 Россиян предупредили о мошеннической схеме по «улучшению» качества связи 15.07.2024, 09:230 Предприниматель представит «Яблоко» на дополнительных выборах депутата Псковской гордумы 15.07.2024, 09:050 Часть продукции крупнейших сервисов доставки еды в России «непригодна к потреблению» - исследование 15.07.2024, 08:431 Участники рынка назвали популярные у покупателей курортной недвижимости регионы
15.07.2024, 08:241 Малогабаритки в российских новостройках за год подорожали на 14,6% 15.07.2024, 08:020 В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование 15.07.2024, 08:000 На открытые вебинары для руководителей бизнеса приглашают псковских предпринимателей 15.07.2024, 07:410 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru