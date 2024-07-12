Общество

Рак предстательной железы у псковича выявили в ходе диспансеризации

Во время прохождения диспансеризации у жителя Пскова врачи обнаружили рак предстательной железы. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области в своем Telegram-канале.

Пскович при прохождении медицинского осмотра сдавал анализы. Одним из них был анализ крови на определение простатспецифического антигена (ПСА) — обязательная процедура для мужчин старше 40 лет. Показатель у пациента оказался повышен, поэтому пскович отправился на прием к урологу Псковской городской поликлиники. Врач после дополнительного обследования поставил диагноз: рак предстательной железы.

Мужчина прошёл курс лечения в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Благодаря раннему выявлению наступила ремиссия.

Комитет по здравоохранению Псковской области призывает уделить время своему здоровью и пройти диспансеризацию. Для этого создаются все условия: это бесплатно; день прохождения диспансеризации оплачивается работодателем; закупается современное диагностическое оборудование; закупаются передвижные мобильные комплексы. В Пскове создано отделение медицинской профилактики.