Общество

Как поменять паспорт гражданина РФ онлайн, рассказали эксперты

Получить паспорт гражданина РФ можно через сайт или приложение «Госуслуги». Подробная информация и инструкция доступны в портале «Госуслуг».

Услуга поможет оформить паспорт если:

исполнилось 20 или 45 лет;

изменилось имя, фамилия или отчество;

изменилась дата или время рождения;

паспорт стал непригодным;

изменилась внешность;

закончилось место для штампов в паспорте.

Для этого необходимо открыть раздел «Паспорт/Регистрация», выбрать пункт «Паспорт гражданина РФ» и начать оформление. На первом этапе нужно указать причину замены паспорта и ознакомиться со списком документов, которые потребуются для заполнения заявления. Пролистав страницу до конца, нужно нажать на кнопку «Перейти к заявлению».

Следуя указаниям на экране, необходимо проверить корректность уже добавленных данных, вписать недостающие сведения и загрузить своё фото. Когда заявление будет полностью составлено, нужно выбрать подразделение МВД, куда следует принести оригиналы документов, и отправить заявление.

Как только заявление примут к рассмотрению, в личном кабинете появится уведомление, а после проверки обращения система сообщит о том, что можно оплатить госпошлину. Когда паспорт будет готов, клиенту придёт приглашение с информацией о том, в какой день и куда необходимо прийти, чтобы получить его. С собой обязательно понадобятся оригиналы документов, фото и чек об оплате госпошлины. Сотрудники проверят всю полученную информацию, вклеят фотографию и выдадут новый паспорт.

Напомним, что получение или замену паспорта необходимо осуществить в течении 90 дней. В случае несоблюдения сроков придётся выплатить штраф от 2000 до 5000 рублей (сумма штрафа зависит от региона).