Как поменять паспорт гражданина РФ онлайн, рассказали эксперты

Получить паспорт гражданина РФ можно через сайт или приложение «Госуслуги». Подробная информация и инструкция доступны в портале «Госуслуг».
Услуга поможет оформить паспорт если:
Для этого необходимо открыть раздел «Паспорт/Регистрация», выбрать пункт «Паспорт гражданина РФ» и начать оформление. На первом этапе нужно указать причину замены паспорта и ознакомиться со списком документов, которые потребуются для заполнения заявления. Пролистав страницу до конца, нужно нажать на кнопку «Перейти к заявлению».
Следуя указаниям на экране, необходимо проверить корректность уже добавленных данных, вписать недостающие сведения и загрузить своё фото. Когда заявление будет полностью составлено, нужно выбрать подразделение МВД, куда следует принести оригиналы документов, и отправить заявление.
Как только заявление примут к рассмотрению, в личном кабинете появится уведомление, а после проверки обращения система сообщит о том, что можно оплатить госпошлину. Когда паспорт будет готов, клиенту придёт приглашение с информацией о том, в какой день и куда необходимо прийти, чтобы получить его. С собой обязательно понадобятся оригиналы документов, фото и чек об оплате госпошлины. Сотрудники проверят всю полученную информацию, вклеят фотографию и выдадут новый паспорт.
Напомним, что получение или замену паспорта необходимо осуществить в течении 90 дней. В случае несоблюдения сроков придётся выплатить штраф от 2000 до 5000 рублей (сумма штрафа зависит от региона).