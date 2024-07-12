Общество

Более тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1003 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 8 по 15 июля, показатель заболеваемости составил 17,06 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,5%. В городе Пскове зарегистрировали 440 случаев ОРВИ, или 43,9% от общего количества по области. За неделю госпитализировали 13 человек с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе.

Также на прошедшей неделе по области зарегистрировали 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, все взрослые, показатель заболеваемости 0,51 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю уменьшилось на 6,3% и составило 60 случаев, в том числе детей до 18 лет – 17, или 28,3%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 62 случая, или 10,55 на 100 тысяч населения.