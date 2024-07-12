Общество

Роспотребнадзор обновил санитарные правила, снижающие риски в бассейнах

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности, в том числе в медучреждениях, бассейнах, учреждениях социального обслуживания, что поможет снизить риски негативного воздействия при оказании услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором утверждены обновленные "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (СП 2.1.3678-20). Изменения вступят в силу 1 марта 2025 года», - говорится в сообщении.

Новый документ устанавливает четкие и понятные обязательные требования с учетом предложений представителей бизнес-сообщества и сложившейся правоприменительной практики. Также обновленные правила направлены на снижение рисков негативного воздействия при оказании услуг медицинских учреждений, бассейнов, учреждений социального обслуживания и предоставлении персональных услуг, пояснили в пресс-службе.

Новое постановление предусматривает возможность использования зданий для гостиничных, медицинских, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, отдыха и развлечений при отсутствии централизованной системы водоотведения, при условии сбора стоков в водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом на очистные сооружения.

Для медицинских учреждений также предусмотрены возможности оборудования предоперационных, перевязочных, родовых залов, реанимационных, процедурных кабинетов, инфекционных, туберкулезных, кожно-венерологических, гнойных, ожоговых, гематологических отделений, клинико-диагностических и бактериологических лабораторий умывальниками со смесителями с бесконтактным управлением или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным. Кроме того, приведен перечень помещений, которые допускается использовать без естественного освещения или с освещением вторым светом, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в документе была выделена возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении с использованием перегородки и одной ванночки для ног при условии применения одноразовых вкладышей, пишет РИА Новости.

Для учреждений социального обслуживания добавлены требования о прогулках и организации приготовления пищи для собственных нужд, уточнили в ведомстве.

Были также уточнены требования к производственному контролю для медицинских учреждений и бассейнов, добавили в Роспотребнадзоре.