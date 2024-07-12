Общество

Молодежный вечер парных танцев пройдет в Пскове

Молодежный вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» пройдет в парке реки Псковы 28 июля в 16:00. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Здесь вы сможете не только насладиться живым звучанием скрипки и фортепиано, но и выучить 15 танцев различных эпох. А в перерывах между ними для вас выступят музыкальные коллективы нашего города: "Постоянные" и "Капитан Смоллетт"», - рассказал Борис Елкин.

Для гостей проведут мастер-класс по коллажу, где можно будет создать свою индивидуальную картину на тему чая и кофе.

«Также вас научат оформлять и моделировать фигуры из воздушных шаров. Обязательно возьмите на заметку это мероприятие, которое пройдет в рамках празднования Дня города Пскова. Весело, с музыкой и танцами проведите время со своими друзьями!» - добавил глава города.