Общество

Информирование о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения

В связи со вступлением в силу федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и постановления правительства Российской Федерации «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» министерством просвещения и министерством науки и высшего образования РФ ведется работа по информированию заинтересованных лиц о нововведениях в части реализации механизма целевого обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Информация в части образовательных программ высшего образования размещена на официальном сайте Минобрнауки России в подразделе «Целевое обучение» раздела «Деятельность».

Указанный подраздел содержит информационные материалы для работодателей, образовательных организаций, абитуриентов и обучающихся, а также других заинтересованных сторон. Информационные материалы включают в себя записи вебинаров, презентационные материалы, методические рекомендации и официальные письма Минобрнауки России, направленные в адрес высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, образовательных организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Информация в части образовательных программ среднего профессионального образования размещена на сайте подведомственного Минпросвещения России ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» в разделе «Целевое обучение». Указанный раздел содержит разъяснительные и информационные материалы для колледжей и студентов.