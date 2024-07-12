Общество

Кардиолог и спортсменка признаны «Почетными гражданами города Пскова»

Кардиологу Ирине Вязьменовой и спортсменке Любови Екшикеевой присвоили звания «Почетный гражданин города Пскова». Решение о присвоении званий приняли на сессии Псковской городской Думы в ходе тайного голосования в среду, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Звание почетного гражданина присвоили заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирине Вязьменовой и заслуженному мастеру спорта РФ, 55-кратной чемпионке мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой.

Вся трудовая деятельность Ирины Вязьменовой связана с Псковской городской больницей. Она начала свою работу с должности врача-интерна в 1974 году. Ирина Вязьменова принимала активное участие в создании первого в Псковской области кардиологического отделения с блоком интенсивной терапии и реанимации, активно работала во время пандемии, является наставником для молодых кадров, обладает организаторскими способностями.

Любовь Екшикеева - спортсмен-инструктор спортивной команды учреждения Минобороны РФ «Центральный спортивный клуб армии», она входит в состав национальной сборной страны, совершила 18570 прыжков с парашютом. В составе команды ею установлен ряд мировых рекордов, в том числе по групповой акробатике четверкой и ночью командой из восьми человек на точность приземления.