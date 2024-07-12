Общество

Капремонт поликлиники в Гдове близится к завершению

Капитальный ремонт поликлиники проводят в Гдовской районной больнице в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В рамках проекта выполняются работы по утеплению фасада здания. Также мы полностью заменили систему отопления. Эти изменения позволят эффективно использовать технологии энергосбережения, создадут комфорт для пациентов, улучшат микроклимат и снизят теплопотери», — рассказал главный врач Гдовской районной больницы Максим Борисюк.

Для этих целей выделили 4,6 млн рублей. Работы начались в конце апреля и уже близятся к завершению.

Модернизация инфраструктуры здравоохранения стала возможна благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».