Капремонт поликлиники в Гдове близится к завершению

Капитальный ремонт поликлиники проводят в Гдовской районной больнице в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Для этих целей выделили 4,6 млн рублей. Работы начались в конце апреля и уже близятся к завершению.
Модернизация инфраструктуры здравоохранения стала возможна благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».