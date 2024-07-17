Общество

Отказаться от офисного дресс-кода на время жары персоналу разрешили 72% псковских работодателей — опрос

72% работодателей в Пскове разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото: master1305 / freepik

О подобных послаблениях рассказали и 63% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.