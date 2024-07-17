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Общество

Обязаны ли россияне впускать в квартиру полицейских, ответил юрист

18.07.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Никто не застрахован от ситуации, когда к нему в дверь может постучать сотрудник полиции и попросить войти. Что делать в таком случае, ответил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Юрист начал с того, что принцип неприкосновенности жилища — это основополагающий принцип отечественного законодательства, который закреплен в статье 25 Конституции РФ, и основа функционирования правоохранительных органов. Полицейский вправе проникать в жилое помещение лишь тогда, когда это разрешено федеральным законом на основе постановления суда, пишет RuNews24.ru.

Он пояснил, что если судебное постановление имеется, представитель правоохранительных органов может попасть в дом с целью его осмотра, обыска и выемки предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Это предусмотрено статьей 12 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Сотрудник полиции не вправе попасть в дом без разрешения от жильцов, если это не предусмотрено законом. В особых случаях, когда правоохранители должны сработать как можно оперативнее, вышеперечисленные действия могут совершаться при наличии постановления следователя или дознавателя.

Кроме того, полицейский может проникнуть в жилище ради спасения людей и их имущества, а также для задержания подозреваемых лиц, предотвращения преступления или выяснения деталей несчастного случая. Законные основания для проникновения в жилое помещение без судебного решения изложены в части 3 статьи 15 федерального закона «О полиции».

В тех ситуациях, когда время играет решающую роль, следователь или дознаватель обязаны уведомить судью и прокурора о производстве следственного действия не позднее 24 часов с момента начала производства. Это обеспечивает соблюдение конституционных гарантий и предотвращает нарушения прав граждан.

«Судья в течение 24 часов после поступления указанного ходатайства проверяет законность следственного действия и оценивает его с точки зрения законности. Это позволяет обеспечить объективный контроль над деятельностью правоохранительных органов и защитить права граждан», — отметил Антон Палюлин.

Спикер также подчеркнул, что когда полиция действует на основе подозрений о преступлении или угрозе жизни, то ситуация становится опасной для всех участников ситуации. В таких случаях полицейские не выбирают способ проникновения в жилище, то есть они могут вынести дверь или разбить окно. К сожалению, обычно гражданам бывает крайне сложно получить компенсацию за испорченное имущество, даже если правоохранители действовали не на основании закона.

«В связи с этим совет: если в ваш дом или квартиру пытаются попасть полицейские, объясняя необходимость попасть внутрь пресечением преступления или предъявляя постановление суда, не чините им препятствия. Сразу открывайте дверь. Ведь неповиновение сотруднику полиции влечет за собой составление протокола об административном правонарушении, а сопротивление — физическое воспрепятствование законной деятельности правоохранительных органов — является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом напомню, что полицейский по закону обязан уважать честь, достоинство, жизнь и здоровье граждан. Он не должен причинять ущерб гражданам и их имуществу без веских оснований. В обязанности сотрудника полиции входит: уведомить людей, находящихся в помещении, об имеющихся у него основаниях для проникновения в жилье; использовать безопасные способы и средства при проникновении в помещение; не обнародовать информацию о частной жизни граждан, полученную при проникновении в дом/квартиру», — заключил специалист.
Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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