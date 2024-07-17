Общество

Обязаны ли россияне впускать в квартиру полицейских, ответил юрист

Никто не застрахован от ситуации, когда к нему в дверь может постучать сотрудник полиции и попросить войти. Что делать в таком случае, ответил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Юрист начал с того, что принцип неприкосновенности жилища — это основополагающий принцип отечественного законодательства, который закреплен в статье 25 Конституции РФ, и основа функционирования правоохранительных органов. Полицейский вправе проникать в жилое помещение лишь тогда, когда это разрешено федеральным законом на основе постановления суда, пишет RuNews24.ru.

Он пояснил, что если судебное постановление имеется, представитель правоохранительных органов может попасть в дом с целью его осмотра, обыска и выемки предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Это предусмотрено статьей 12 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Сотрудник полиции не вправе попасть в дом без разрешения от жильцов, если это не предусмотрено законом. В особых случаях, когда правоохранители должны сработать как можно оперативнее, вышеперечисленные действия могут совершаться при наличии постановления следователя или дознавателя.

Кроме того, полицейский может проникнуть в жилище ради спасения людей и их имущества, а также для задержания подозреваемых лиц, предотвращения преступления или выяснения деталей несчастного случая. Законные основания для проникновения в жилое помещение без судебного решения изложены в части 3 статьи 15 федерального закона «О полиции».

В тех ситуациях, когда время играет решающую роль, следователь или дознаватель обязаны уведомить судью и прокурора о производстве следственного действия не позднее 24 часов с момента начала производства. Это обеспечивает соблюдение конституционных гарантий и предотвращает нарушения прав граждан.

«Судья в течение 24 часов после поступления указанного ходатайства проверяет законность следственного действия и оценивает его с точки зрения законности. Это позволяет обеспечить объективный контроль над деятельностью правоохранительных органов и защитить права граждан», — отметил Антон Палюлин.

Спикер также подчеркнул, что когда полиция действует на основе подозрений о преступлении или угрозе жизни, то ситуация становится опасной для всех участников ситуации. В таких случаях полицейские не выбирают способ проникновения в жилище, то есть они могут вынести дверь или разбить окно. К сожалению, обычно гражданам бывает крайне сложно получить компенсацию за испорченное имущество, даже если правоохранители действовали не на основании закона.