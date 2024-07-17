Общество

Псковский облсовпроф помог педагогу получить досрочную пенсию

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению педагогического работника к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области. По итогу педагог смог получить досрочную пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Истец обратился с просьбой включить его в специальный стаж педагогической деятельности, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы, а также назначить досрочную страховую пенсию по старости.

По результатам рассмотрения заявления, представленных доказательств и пояснений суд решил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.