Общество

С семью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В регионе простились с гвардии сержантом Михаилом Токаревым; младшим сержантом Александром Яковлевым; гвардии рядовыми

Русланом Алексеевым; Алексеем Кормачевым; Игорем Терентьевым; рядовыми Юрием Андреевым и Андреем Журавлевым.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», - добавил губернатор.