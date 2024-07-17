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Общество

С семью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области

18.07.2024 22:02|Псков

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. 

В регионе простились с гвардии сержантом Михаилом Токаревым; младшим сержантом Александром Яковлевым; гвардии рядовыми
Русланом Алексеевым; Алексеем Кормачевым; Игорем Терентьевым; рядовыми Юрием Андреевым и Андреем Журавлевым.

 

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», - добавил губернатор. 

Теги: #СВО
Источник: Псковская Лента Новостей
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