Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Журналист без человеческого лица. Удаленка. Нейросети

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие — Юлия Магера и Константин Калиниченко — поговорят о том, как технологическая трансформация изменила профессию журналиста. Ведущие считают, что из-за возможности удаленной работы, развития нейросетей и распространения жанра анонимного Telegram-канала журналисты потеряли человеческое лицо.

В студии они обсудят отражение этих тенденций на псковском медийном поле.

Трансляция завершена