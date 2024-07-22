Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где в Пскове получить права
экзотика агротуризм
творожные истории
ENERGY кешбэк-игра
Без срока давности
Господин Рейтингомер
О сохранении лесов лесов и водоёмов
модульный отдых
карта отдыха и туризма
«Чистая вода» в Псковской области
«Банщикам» закон не писан?
вкусное Пушкиногорье
обзор
вакансий хоть отбавляй
творог правда и мифы
 
 
 
ещё Общество 22.07.2024 10:201 Освобождение 24.07.2024 00:020 Флайборд шоу показали на реке Великой в Пскове. ФОТО 23.07.2024 21:400 Судебные приставы приняли присягу в палатах Постникова в Пскове 23.07.2024 21:201 Осужденному в Великих Луках помогли переоформить инвалидность 23.07.2024 21:110 Диво Псков 23.07.2024 20:490 Парк развлечений «Волшебная гора»: скоро открытие. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 17.07.2024 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти 17.07.2024 13:2513 Кадры решают уйти 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024 17:120 Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Диво Псков

23.07.2024 21:11|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие нового парка аттракционов «Волшебная гора» состоится в Пскове в это воскресенье, 28 июля. Гостей праздника ждет насыщенная программа, аттракционы для посетителей разных возрастов и интересов, колесо обозрения, фуд-корты и другие локации.

В преддверии открытия инвестор парка Александр Терентьев провел для журналистов «Гражданской прессы» экскурсию по развлекательной площадке в рамках пресс-тура. Корреспондент Псковской Ленты Новостей также побывала на мероприятии. Подробности — в нашем репортаже.

 

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Все началось до встречи с организатором. Подъезжая к входу в парк, узнаем приятный глазу стиль лофт в оформлении с характерным деревом и зеленью — любители минимализма оценят. Значит, внутри будет современно и со вкусом. Так ли это? Входная группа открывает вид на большое — нет, просто огромное пространство. И правда, дизайн-проект с изюминкой. Спойлер: о ней расскажем, но всему свое время.

Невольно вспоминаются аттракционы на Летнем. И к месту, и в тему выражу популярное мнение от лица псковичей — тот парк морально устарел. Любимые с детства не одного поколения горожан аттракционы редчают с каждым годом. Личные наблюдения: «Поезд» или американские горки по-псковски демонтировали в прошлом году, «Ромашка» как недотрога стоит, недоступная для желающих прокатиться. И это лишь часть того, что ушло в небытие.

Заменит ли «Волшебная гора» пусть старые, но родные сердцу развлечения в Летнем саду? Вряд ли, это другое. Но новый парк однозначно слюбится псковичам, гостям города и стерпится тем, кому не по душе, — никуда они не денутся.

Оставим ностальгию по советским качелям-каруселям и первыми познакомимся с новоиспеченным парком в сопровождении Александра Терентьева.

 

«Все идет по плану», — заявляет инвестор. Что же, верим. За считанные четыре месяца проделать такую Работу с большой буквы без плана невозможно. И хотя на любой проект найдутся недоброжелатели, но согласитесь, уважаемые хейтеры (простите мой английский), масштаб впечатляет. Кстати о цифрах — 10 аттракционов, почти 58 тысяч квадратных метров составляет общая площадь пространства, на 1,5—2 тысячи зрителей рассчитан амфитеатр, до 144 человек сможет прокатить 50-метровое колесо обозрения одновременно и, напоследок самое интересное, 860 миллионов рублей было потрачено на строительство парка.

«Как и любой организм, парк будет дополняться. Поэтому не нужно думать, что он в таком виде и останется. Мы учитываем пожелания людей, которые нас посещают, и добавляем нужное оборудование», — намекнул Александр Терентьев, что уже имеющаяся и уже удивляющая горожан инфраструктура развлекательной площадки — не предел.

А что мы имеем сейчас? 28 июля гости праздника смогут прокатиться на «Ракушках», «Бумеранге», «Летающих слонах», цепочных каруселях «Ретро» и «20 метров», «Технарике», «Праздничной карусели», «Летающей тарелке», «Самолетах», «Автодроме» и колесе обозрения. Много названий, но мало, что понятно. Подробнее с условиями посещения можно ознакомиться ниже.

Источник: группа «Волшебная гора» в социальной сети «ВКонтакте»

«Каждый найдет в нашем парке что-то интересное для себя», — утверждает инвестор. Изучая окружающие аттракционы, становится понятно, что здесь есть где и малышам повеселиться, и взрослым найти сердце в пятках. На сумасшедший экстрим парк не претендует, но рядовому любителю острых ощущений зайдет «на ура».

Двигаемся в сторону реки, и вот перед нами смотровая площадка. Отсюда видны не только мост имени 50-летия Октября и Покровская башня, но и то, как изменилась территория, где сейчас стоят аттракционы и другие развлечения. Те, кто видел «до», особенно вблизи, не могут поверить в «после». Свалка и ее уменьшенные копии у домов поблизости превратились (превратятся, ведь строительство еще идет) в благоустроенное общественное пространство с современными аттракционами и открытым кинотеатром — ну чудо. Осенью здесь начнут появляться зачатки зеленых зон, чего не знал ранее безжизненно стоящий пустырь.

Интересно, что в пространстве почти отсутствуют лестницы и нет крутых склонов. Мы видим плавные по крутизне дорожки, которые соединяют все три уровня «Волшебной горы». Неужели доступная городская среда дошла до Пскова не просто слухом? Александр Терентьев поясняет, что при проектировке учли удобство мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. За это в социальном «Рейтингомере» можно было бы получить +1.

«Сохранить» — это слово звучит из уст инвестора уже не раз и не два. Что же сохраняют новаторы областной сферы развлечений? Создатели парка изучили маршруты движения людей в этой местности и оставили эти «исторические» тропинки в мощении дорожек. Настало время раскрыть все карты и вернуться к изюминке дизайн-проекта.

«Архитекторы заложили в проект один из элементов псковского узора. Мы использовали его для обозначения розы ветров», — отметил инвестор. Так культура края гармонично уживается с современными архитектурными решениями. Или, наоборот, решения с культурой. Цитируя классика, отвечу: «Впрочем, это уже совсем другая история...»

Личная рекомендация: во всей красе узоры можно увидеть из кабинки колеса обозрения. Да-да, мы прокатились на нем, даже не затаив дыхание от страха. Наверное, рассказы о профессионализме инженеров и строителей сделали свое дело. Немного о впечатлениях: панорамный вид на город приводит в восторг и в себя от жары и духоты в кабинке и за ее пределами. Если не боитесь высоты, то смело, но все же аккуратно прыгайте в кабинку и смотрите на Псков свысока. Только чур не зазнаваться!

 

Любопытная новость — колесо будет работать даже зимой. Так что посетители даже в минусовую погоду (до -10 градусов) увидят Псков с высоты птичьего полета из теплой кабинки. Более того, горожане смогут кататься на коньках, четырех аттракционах (а на каких именно — узнаем по наступлении холодов) и просто гулять.

Пресс-тур завершился гонками на «Мерседесах». Правда, на маленьких и питающихся током от потолка, но это детали. «Автодром» — прямая дорога в веселые воспоминания детства. Если его тезка в Летнем саду закрывает свои двери для всех, кому больше 13 лет, то в «Волшебной горе» прокатиться с ветерком под музыку могут все желающие. Приятно!

 

На такой драйвовой ноте мероприятие подходит к концу. Эх, придется ждать 28 июля, чтобы отстоять в километровой очереди, но зато опробовать все аттракционы.

Встретимся в день открытия!

Анна Козырева

Теги: #парк аттракционов #волшебная гора
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что вы хотели бы видеть вместо ликвидированных рынков в центре города?
В опросе приняло участие 123 человека
24.07.2024, 00:020 Флайборд шоу показали на реке Великой в Пскове. ФОТО 23.07.2024, 22:580 Спорт, интерактивы и музыка: фестиваль «Псков молодой» состоялся на городском пляже 23.07.2024, 22:000 Как сбой Microsoft отразился на России, рассказал эксперт 23.07.2024, 21:400 Судебные приставы приняли присягу в палатах Постникова в Пскове
23.07.2024, 21:201 Осужденному в Великих Луках помогли переоформить инвалидность 23.07.2024, 21:110 Диво Псков 23.07.2024, 21:000 Столетие Федерации шахмат России отметили в Псковской области 23.07.2024, 20:500 Нетрезвых водителей Volkswagen и ВАЗ остановили на псковских дорогах
23.07.2024, 20:490 Парк развлечений «Волшебная гора»: скоро открытие. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2024, 20:400 Основные причины отказа от отклика на вакансию в Пскове перечислили аналитики 23.07.2024, 20:351 Памятный митинг в 80-ю годовщину освобождения Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2024, 20:270 Брифинг об оцифровке «Книги памяти» состоялся в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
23.07.2024, 20:230 Разыскиваются родственники погибшего сразу после захвата Пскова красноармейца 23.07.2024, 20:130 Станислав Стармолотов о ремонте дорог, подрядчиках и строительстве Северного обхода 23.07.2024, 19:490 «Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе. ВИДЕО 23.07.2024, 19:320 Момент ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом попал на видео
23.07.2024, 19:290 СОБЫТИЕ: Чем удивит псковичей парк «Волшебная гора»? 23.07.2024, 19:190 Один человек пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. ФОТО 23.07.2024, 19:150 В июле сорок четвертого 23.07.2024, 19:140 Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе
23.07.2024, 19:000 Жительниц Пскова и Великих Лук подозревают в фиктивной регистрации граждан Таджикистана 23.07.2024, 18:550 Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове 23.07.2024, 18:380 Торговый комплекс в Пскове разыграет телевизор в свой день рождения 23.07.2024, 18:280 Hyundai с пятью пассажирами перевернулся в кювете в Псковском районе
23.07.2024, 18:130 «Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе 23.07.2024, 18:100 В Пскове сбит пешеход на переходе возле ЦУМа 23.07.2024, 18:070 Продегустировать напитки в окружении картин под звуки всемирно известных произведений приглашают псковичей 23.07.2024, 17:504 «Собственной персоной»: Борис Елкин о Дне города, судьбе рынка на «Четырех углах» и отопительном сезоне. ВИДЕО
23.07.2024, 17:490 36-й выпуск проекта «Истфакт»: Новогодний позор Абвера 23.07.2024, 17:420 Wildberries передал 26 своих юрлиц совместной с Russ компании 23.07.2024, 17:330 Делегация из Псковской области отправилась на фестиваль «Таврида.Арт 2024» 23.07.2024, 17:200 Госдума приняла поправку, позволяющую получить неистраченный маткапитал
23.07.2024, 17:070 «Кузница»: Экватор дорожных ремонтов. ВИДЕО 23.07.2024, 16:590 Члены Псковского реготделения РВИО возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 23.07.2024, 16:480 Оцифровка основных томов «Книги памяти» близка к завершению – Ольга Родина 23.07.2024, 16:330 Памятный митинг состоялся на Могиле Неизвестного солдата в 80-ю годовщину освобождения Пскова
23.07.2024, 16:270 Игорь Иванов: Псков — это настоящая жемчужина России 23.07.2024, 16:170 Сцену и большой экран устанавливают на Четырех углах в Пскове 23.07.2024, 16:121 Движение на площади Декабриста Пущина в Пскове ограничат до 5 августа 23.07.2024, 16:030 Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
23.07.2024, 15:501 Сотрудники Псковского облсовпрофа проплыли на «Драконе» по реке Великой 23.07.2024, 15:420 Александр Борисов: Народ без памяти не имеет будущего 23.07.2024, 15:281 Краевед Сергей Бирюк о неизвестных страницах истории освобождения Пскова 23.07.2024, 15:260 Свыше 500 волонтеров приняли участие в оцифровке «Книги памяти»
23.07.2024, 15:141 30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 24 июля 23.07.2024, 15:090 В Псков прибыли участники мотопробега «Кузбасская дивизия. Рубежи бессмертия» 23.07.2024, 15:060 На прогулку по Овсищу с краеведом Олегом Ивченко приглашают псковичей 23.07.2024, 15:000 Мужчина с татуировкой на правом плече пропал в Куньинском районе
23.07.2024, 14:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об оцифровке «Книги памяти» 23.07.2024, 14:480 Третью опору моста возводят на Северном обходе Пскова 23.07.2024, 14:380 Госдума одобрила поправку о прибавке к пенсии пенсионерам от 80 лет 23.07.2024, 14:260 Борис Елкин: Событийный календарь ко Дню города Пскова дополняется каждый год
23.07.2024, 14:160 Заканчивается очередной этап ремонта платной дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 23.07.2024, 14:070 Жителя Пскова оштрафовали за приобретение наркотика 23.07.2024, 14:013 Панорамный вид открывается из кабинок нового колеса обозрения в Пскове. ФОТО 23.07.2024, 13:390 Срывов сроков по ремонту дорог в Псковской области нет — Станислав Стармолотов
23.07.2024, 13:320 «Михайловское» принимает участие в акции «Музейная неделя» 23.07.2024, 13:270 Опрос ПЛН-ТВ: как псковичи реагируют на звонки телефонных мошенников? 23.07.2024, 13:240 Подозреваемую в краже продуктов задержали псковские росгвардейцы 23.07.2024, 13:210 Вкусно и полезно: рецепты коктейлей на основе сыворотки
23.07.2024, 13:160 Рейтингомер: потеря Гавунаса, скандал в обкоме КПРФ и «ху из мистер Вышкворкин». ВИДЕО 23.07.2024, 13:084 Борис Елкин о демонтаже лежачего полицейского на Юбилейной: Мы не добились эффекта, которого хотели 23.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: экватор дорожных ремонтов 23.07.2024, 12:590 Злоумышленники выманили у доверчивых псковичей более четырех миллионов рублей
23.07.2024, 12:530 Борис Елкин: Превращать город в рынок – неправильно 23.07.2024, 12:511 Об оцифровке «Книги памяти» расскажут псковские волонтеры в пресс-центре ПЛН 23.07.2024, 12:480 Подрядчик закончит работы на новом пешеходном мосту в Пскове в августе 23.07.2024, 12:460 Росгвардейцы почтили память защитников Пскова
23.07.2024, 12:350 Цветочную фотозону устроили в Тригорском к Ольгиным именинам 23.07.2024, 12:292 «Волшебная гора» станет новой визитной карточкой Пскова – Борис Елкин 23.07.2024, 12:270 Мурашко рассказал о внедрении новой технологии диспансеризации детей 23.07.2024, 12:140 Парк «Волшебная гора» в Пскове готовится к открытию. ФОТО
23.07.2024, 12:100 Жителя Палкинского района обвиняют в избиении собутыльника поленом  23.07.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 23.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 июля 23.07.2024, 11:520 Свыше половины автотранспортных перевозок лидера чёрной металлургии РФ автоматизирует МегаФон
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru