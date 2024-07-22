Общество

Диво Псков

Торжественное открытие нового парка аттракционов «Волшебная гора» состоится в Пскове в это воскресенье, 28 июля. Гостей праздника ждет насыщенная программа, аттракционы для посетителей разных возрастов и интересов, колесо обозрения, фуд-корты и другие локации.

В преддверии открытия инвестор парка Александр Терентьев провел для журналистов «Гражданской прессы» экскурсию по развлекательной площадке в рамках пресс-тура. Корреспондент Псковской Ленты Новостей также побывала на мероприятии. Подробности — в нашем репортаже.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Все началось до встречи с организатором. Подъезжая к входу в парк, узнаем приятный глазу стиль лофт в оформлении с характерным деревом и зеленью — любители минимализма оценят. Значит, внутри будет современно и со вкусом. Так ли это? Входная группа открывает вид на большое — нет, просто огромное пространство. И правда, дизайн-проект с изюминкой. Спойлер: о ней расскажем, но всему свое время.

Невольно вспоминаются аттракционы на Летнем. И к месту, и в тему выражу популярное мнение от лица псковичей — тот парк морально устарел. Любимые с детства не одного поколения горожан аттракционы редчают с каждым годом. Личные наблюдения: «Поезд» или американские горки по-псковски демонтировали в прошлом году, «Ромашка» как недотрога стоит, недоступная для желающих прокатиться. И это лишь часть того, что ушло в небытие.

Заменит ли «Волшебная гора» пусть старые, но родные сердцу развлечения в Летнем саду? Вряд ли, это другое. Но новый парк однозначно слюбится псковичам, гостям города и стерпится тем, кому не по душе, — никуда они не денутся.

Оставим ностальгию по советским качелям-каруселям и первыми познакомимся с новоиспеченным парком в сопровождении Александра Терентьева.

«Все идет по плану», — заявляет инвестор. Что же, верим. За считанные четыре месяца проделать такую Работу с большой буквы без плана невозможно. И хотя на любой проект найдутся недоброжелатели, но согласитесь, уважаемые хейтеры (простите мой английский), масштаб впечатляет. Кстати о цифрах — 10 аттракционов, почти 58 тысяч квадратных метров составляет общая площадь пространства, на 1,5—2 тысячи зрителей рассчитан амфитеатр, до 144 человек сможет прокатить 50-метровое колесо обозрения одновременно и, напоследок самое интересное, 860 миллионов рублей было потрачено на строительство парка.

«Как и любой организм, парк будет дополняться. Поэтому не нужно думать, что он в таком виде и останется. Мы учитываем пожелания людей, которые нас посещают, и добавляем нужное оборудование», — намекнул Александр Терентьев, что уже имеющаяся и уже удивляющая горожан инфраструктура развлекательной площадки — не предел.

А что мы имеем сейчас? 28 июля гости праздника смогут прокатиться на «Ракушках», «Бумеранге», «Летающих слонах», цепочных каруселях «Ретро» и «20 метров», «Технарике», «Праздничной карусели», «Летающей тарелке», «Самолетах», «Автодроме» и колесе обозрения. Много названий, но мало, что понятно. Подробнее с условиями посещения можно ознакомиться ниже.

Источник: группа «Волшебная гора» в социальной сети «ВКонтакте»

«Каждый найдет в нашем парке что-то интересное для себя», — утверждает инвестор. Изучая окружающие аттракционы, становится понятно, что здесь есть где и малышам повеселиться, и взрослым найти сердце в пятках. На сумасшедший экстрим парк не претендует, но рядовому любителю острых ощущений зайдет «на ура».

Двигаемся в сторону реки, и вот перед нами смотровая площадка. Отсюда видны не только мост имени 50-летия Октября и Покровская башня, но и то, как изменилась территория, где сейчас стоят аттракционы и другие развлечения. Те, кто видел «до», особенно вблизи, не могут поверить в «после». Свалка и ее уменьшенные копии у домов поблизости превратились (превратятся, ведь строительство еще идет) в благоустроенное общественное пространство с современными аттракционами и открытым кинотеатром — ну чудо. Осенью здесь начнут появляться зачатки зеленых зон, чего не знал ранее безжизненно стоящий пустырь.

Интересно, что в пространстве почти отсутствуют лестницы и нет крутых склонов. Мы видим плавные по крутизне дорожки, которые соединяют все три уровня «Волшебной горы». Неужели доступная городская среда дошла до Пскова не просто слухом? Александр Терентьев поясняет, что при проектировке учли удобство мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. За это в социальном «Рейтингомере» можно было бы получить +1.

«Сохранить» — это слово звучит из уст инвестора уже не раз и не два. Что же сохраняют новаторы областной сферы развлечений? Создатели парка изучили маршруты движения людей в этой местности и оставили эти «исторические» тропинки в мощении дорожек. Настало время раскрыть все карты и вернуться к изюминке дизайн-проекта.

«Архитекторы заложили в проект один из элементов псковского узора. Мы использовали его для обозначения розы ветров», — отметил инвестор. Так культура края гармонично уживается с современными архитектурными решениями. Или, наоборот, решения с культурой. Цитируя классика, отвечу: «Впрочем, это уже совсем другая история...»

Личная рекомендация: во всей красе узоры можно увидеть из кабинки колеса обозрения. Да-да, мы прокатились на нем, даже не затаив дыхание от страха. Наверное, рассказы о профессионализме инженеров и строителей сделали свое дело. Немного о впечатлениях: панорамный вид на город приводит в восторг и в себя от жары и духоты в кабинке и за ее пределами. Если не боитесь высоты, то смело, но все же аккуратно прыгайте в кабинку и смотрите на Псков свысока. Только чур не зазнаваться!

Любопытная новость — колесо будет работать даже зимой. Так что посетители даже в минусовую погоду (до -10 градусов) увидят Псков с высоты птичьего полета из теплой кабинки. Более того, горожане смогут кататься на коньках, четырех аттракционах (а на каких именно — узнаем по наступлении холодов) и просто гулять.

Пресс-тур завершился гонками на «Мерседесах». Правда, на маленьких и питающихся током от потолка, но это детали. «Автодром» — прямая дорога в веселые воспоминания детства. Если его тезка в Летнем саду закрывает свои двери для всех, кому больше 13 лет, то в «Волшебной горе» прокатиться с ветерком под музыку могут все желающие. Приятно!

На такой драйвовой ноте мероприятие подходит к концу. Эх, придется ждать 28 июля, чтобы отстоять в километровой очереди, но зато опробовать все аттракционы.

Встретимся в день открытия!

Анна Козырева