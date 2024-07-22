Общество

Колодец общего пользования отремонтировали в псковской деревне Корлы

Колодец общего пользования отремонтировали в деревне Корлы Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Ремонт прошел в целях повышения качества водоснабжения в населенных пунктах Псковского района в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Псковского района на 2017-2024 годы».

Администрация Псковского района совместно с сельскими поселениями в течение года ведут работу по сбору заявлений жителей, по анализу потребности в строительстве, ремонте питьевых колодцев общего пользования. По результатам этой работы формируется перечень населенных пунктов, мероприятия закладываются в муниципальный бюджет на следующий финансовый год.

«Отмечу, в целом в этом году на территории нашего района запланирован капитальный ремонт трёх колодцев и ремонт верхнего обустройства десяти колодцев», - сказала глава района.