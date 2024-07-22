Общество

Интеллектуальная игра прошла в честь Дня города в Пскове

Интеллектуальная игра «Молодо-зелено», ежегодно проводимая в честь Дня города, прошла на поляне Молодежного центра 24 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году участие приняли рекордное количество команд - 11, в общей сложности 79 человек. Ведущий брейнов и квизов Михаил Черкасов наполнил этот вечер особой атмосферой. Все команды активно включались в программу и проявляли эрудицию и находчивость, чтобы получить призы.

Напомним, мероприятия к Дню города Пскова стартовали 23 июля и продляться до 28 июля.