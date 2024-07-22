Общество

«Зверье мое»: Звезды великолукского СИЗО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 июля.

На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк отправилась в город Великие Луки, где проходят службу начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области Анжелика Алексеева и ее напарница Рокси. Гостья рассказала о своем пути в кинологию и особенностях работы со служебными собаками.

Какие функции возложены на животных в следственных изоляторах? Как проходит обучение четвероногих, и почему важно постоянно совершенствовать навыки? Какими заслугами может гордится дочь «звезды» псковского СИЗО-1? Что делать родителям, чьи дети слезно просят собачку? Об этом и многом другом — в эфире. Повтор выпуска в 18.29.