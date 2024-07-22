Общество

Новая школа на 525 мест в Пскове готова более чем на 80%

Строительство школы на 525 мест на улице Киселева в городе Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Губернатор осмотрел помещения школы и территорию образовательного учреждения, которая сейчас благоустраивается. Строительная готовность составляет более 80%. На объекте работают 63 человека.

«К концу этой недели или в начале следующей придут абсолютно все двери. В классных выведена электрика для умных досок, а также система сигнализации», - сказал представитель подрядчика.

С понедельника к работам вернуться отделочники, а также подключатся плиточники.

«До конца года строительство планируем закончить», - отметил глава города Пскова Борис Елкин.

В школе будет два спортивных зала, в них планируется укладка спортивных линолеумов. Также предусмотрен отдельный зал для занятий танцами и театральная студия. Каждый этаж школы будет окрашен в свою цветовую гамму. Оборудование для пищеблока должно поступить в срок 2-3 месяцев. Сейчас все согласовано, за исключением пары замечаний, которые будут вскоре исключены.

«Будем с Борисом Андреевичем Елкиным контролировать», - сказал губернатор.

Закончены работы по устройству стяжки, выполнена окраска стен кабинетов 2 и 3 этажа, частично 1 этажа. Продолжаются работы по устройству облицовки фасадов. Выполняются работы по благоустройству территории.

На выполнение работ по строительству школы заключен муниципальный контракт от 17 декабря 2021 года №69 между МКУ города Пскова «Стройтехнадзор» и ООО «ЦОИС». Школа строится в рамках национального проекта «Образование».