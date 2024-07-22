Общество

Псковским детям рассказали о профессии криминалиста

Криминалисты регионального следственного управления совместно с сотрудником военно-следственного отдела рассказали воспитанникам Псковского детского дома о своей профессии в День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

В праздничный для следователи-криминалисты регионального следственного управления совместно с сотрудником военно-следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону пригласили в гости на экскурсию воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова, что бы рассказать в увлекательной форме о своей профессии. Следователями-криминалистами на регулярной основе проводятся профориентационные познавательные мероприятия для детей, что бы доступным образом в игровой форме познакомить их с профессией следователя, и помочь сделать в дальнейшем осознанный выбор.

Сегодняшняя встреча приурочена к особому поводу – Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. В ходе «урока криминалистики» следователи продемонстрировали ребятам имеющуюся у них в арсенале криминалистическую технику, рассказали о ее назначении и способах применения. Каждый желающий попробовал себя в роли следователя-криминалиста – изымали следы рук с помощью магнитного порошка, при помощи источника экспертного света обнаруживали следы биологического происхождения, используя металлоискатель, обнаруживали условные гильзы на газоне.

В завершение встречи за чашкой чая ребята поделились со следователями своими впечатлениями, поблагодарив за интересное занятие, а офицеры рассказали о своих буднях и интересных случаях раскрытия преступлений.