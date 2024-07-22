Общество

Великие Луки на постоянной основе помогают бойцам СВО и их семьям — глава города

Глава города Николай Козловский рассказал о поддержке бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции, и их семей. В ходе 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы 26 июля он сообщил, что город Великие Луки на постоянной основе помогает боевым подразделениям, сформированным из числа мобилизованных жителей Псковской области, в том числе великолучан, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Николай Козловский подчеркнул, что к данной работе подключились депутаты Великолукской городской Думы, общественные организации, промышленники, предприниматели, волонтёры, жители города. Был создан и действует штаб по оказанию помощи военнослужащим и взаимодействию с ними.

Кроме того, органами местного самоуправления ведется системная работа по реализации комплекса мер поддержки семей участников специальной военной операции. Для оперативного решения возникающих проблем и вопросов проводились встречи представителей администрации города Великие Луки с женами и матерями участников СВО. Руководство города постоянно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества», филиал которого действует в Великих Луках.