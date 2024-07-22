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Общество

Сотрудник псковского УФСИН взял патронаж над собакой Настей из зооприюта

26.07.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники уголовно-исполнительной системы оказали помощь псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Идея пришла после того, как организаторы приюта разместили в соцсетях пост, что в кошачьем отделении объявлен карантин в связи с многочисленными вспышками острых заболеваний у его обитателей. После переговоров с хозяевами сотрудники УФСИН приобрели и упаковали необходимые животным медикаменты и отправились их навестить. Присоединился к ним и представитель центра военно-врачебной экспертизы ФСИН России Элхан Мехтиев.

«С собой гости привезли не только лекарства, но и наполнитель для туалета и влажные корма. Увидеться с кошками не удалось, а вот собаки без внимания не остались. Сотрудники УИС поиграли с ними и взяли на прогулку», – рассказали в УФСИН.

После общения с четвероногими жителями старший инспектор отдела организации службы охраны регионального УФСИН Ага Мехтиев изъявил желание взять патронаж над Настей – щенком, которая проживает в «Лесопилке». Теперь активная и дружелюбная собака сможет видеть своего добродетеля практически еженедельно.

«Столько энергии у Насти! Любой человек позавидует. Я взял поводок и даже не заметил, как пробежал с ней почти 200 метров. Мне стало ее по-настоящему жалко, решил, что будем с семьей, с детьми к ней приезжать, играть, кормить, гулять», - поделился капитан внутренней службы.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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