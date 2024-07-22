Общество

Признаки фейковых отзывов на маркетплейсах перечислил предприниматель

В наше время отзывы на маркетплейсах – это один из главнейших критериев при выборе товара. Многие покупатели не сразу смотрят фотографии товаров и читают описание: в первую очередь они обращают внимание на отзывы. Признаки фейковых отзывов на маркетплейсах перечислил предприниматель, сооснователь бренда Barberries Валерий Королев.

Всего предприниматель назвал четыре ключевых признака. Первый - технические детали. Чрезмерно подробное описание товара, его технических характеристик и преимуществ может указывать на то, что отзыв писал не настоящий покупатель. В особо запущенных случаях автор отзыва дублирует характеристики, указанные продавцом. На самом деле реальный покупатель плохо осведомлен о технических свойствах товара и концентрируется на его потребительских характеристиках.

Излишняя эмоциональность отзыва тоже должна насторожить покупателя. Эмоции важны, но если восторженный отзыв не попадает в общую тональность, то это повод задуматься. Авторы фиктивных отзывов красиво описывают технические вещи – плюсы, минусы, – а обычные потребители чаще всего просто пишут о том, что они рады товару, довольны покупкой. Иногда встречаются вдохновленные отзывы, но так пишут единицы.

Третий признак - негатив без объяснений. Иногда конкуренты занимаются черным пиаром и оставляют плохие отзывы, занижая рейтинг продавца. Их можно вычислить по отсутствию аргументов. Например, автор пишет «отвратительно» и оценивает товар на единицу, но не дает никаких пояснений – что именно ему не понравилось. Не исключено, что это фейк. Ведь обычно недовольные покупатели уточняют, что конкретно вызвало их возмущение – цвет не подошел или, например, пришел брак, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, автора фейков может выдать дата выхода отзывов. Очень часто конкуренты или сами продавцы закупают фиктивные отзывы, и они все выходят примерно в одно время. Например, товар продаётся с 2023 года, под ним раз или два в месяц оставляют отзывы, но вдруг в какой-то месяц появляется сразу несколько десятков положительных однотипных отзывов. Сразу возникает подозрение, что это фейки.