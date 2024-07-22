Общество

Памятный знак в честь 80-й годовщины освобождения открыли в Псковском районе

Псковский район 27 июля отмечает уже 80-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия прошли у воинского мемориала «Жидилов Бор».

Памятный обелиск в Псковском районе установлен с целью увековечивания памяти и героического подвига Ильи Коровина, погибшего в борьбе с немецко-фашистским захватчиками вблизи деревни Жидилов Бор. Позже вокруг обелиска было организовано захоронение останков солдат, найденных поисковиками после войны на территории Псковской области. С тех пор перезахоронения проводятся ежегодно.

Глава Псковского района Наталья Федорова напомнила, что восемьдесят лет назад в ходе кровопролитных боев территория Псковского района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но люди вернулись на пепелище, которое оставили после себя немцы.

«Многие деревни были сожжены, некоторые полностью разрушены. Тысячи наших предков, бойцов, которые ушли на фронт с территории Псковского района, не вернулись на родную землю, погибли тысячи мирных жителей, среди них дети. Очень страшные страницы навсегда вписаны в историю нашего района, нашей области, нашей страны. Сейчас наши ребята, уже внуки и правнуки тех, кто защищал нашу землю, сражаются за наше мирное небо. Наш долг - всегда помнить, наш долг —трудится так, чтобы у нас с вами было будущее, хорошее, светлое будущее для наших детей и правнуков. И пусть всегда над нами будет мирное небо. Вечная слава героям-освободителям, вечная память», – сказала Наталья Федорова.

Восемьдесят лет назад на фронтах Великой Отечественной погибло семь тысяч уроженцев Псковского района. В том числе пропали без вести около двух тысяч человек.

К микрофону вышел представитель правительства Псковской области Александр Никандров, чтобы зачитать приветствие от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Поздравляю вас с восьмидесятой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Это особенный праздник для жителей Псковского района и Псковской области, в нем есть вклад каждой семьи. И тех, кто защищал эту землю от фашистских захватчиков. И в тех, кто сегодня вносит свой вклад в развитие и процветание муниципалитета. Мы чтим память всех, кто погиб в период оккупации и на фронтах. Сколько бы времени ни прошло, память о великом подвиге героев-освободителей навсегда остаются в наших сердцах. Выражаю благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за подвиг, благодаря которому мы живем и растим детей в свободной и сильной стране. Вы служите для каждого из нас примером любви к своей родине, трудолюбия и несгибаемой силы воли. Сегодня жители района, наследники великого поколения победителей, четко осознают свою ответственность за судьбу отечества и продолжают патриотические традиции псковской земли. Они самоотверженно сражаются в рядах участников специальной военной операции, вносят созидательный вклад в развитие и укрепление России. Благодарю вас за неравнодушие, мужество, ответственность и профессионализм. Желаю жителям района крепкого здоровья, добра. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, и в каждой семье царят мир, гармония, любовь и счастье», – сказал Александр Никандров.

Председатель Бешенковичского райисполкома Галина Унукович поздравила жителей района от имени побратимских регионов Республики Беларусь.

«Этот юбилейный праздник для наших стран, для наших народов не просто дата, а символ мужества, стойкости и несгибаемой воли к победе. Наши народы связывают общая многовековая история. И в Республике Беларусь, и в Российской Федерации всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защищали свое отечество, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. Благодаря великим свершениям прошлого, мы получили право жить под мирным небом в свободной независимой стране, достойно продолжать традиции отцов и дедов. Сегодня как никогда растет осознание важности мира, независимости государств и единства народов. Мы своим примером воспитываем в молодом поколении чувство патриотизма, ведь наша молодежь не должна забывать правду о бессмертном беспримерном подвиге своих отцов, дедов и прадедов», – выступила Галина Унукович.

С начала Великой Отечественной войны минуло уже 83 года, но поисковые движения продолжают находить останки погибших воинов, техникум, боеприпасы. Неслучайно сказано, что война не окончена, пока не похоронен ее последний солдат. Сегодня на мемориале «Жидилов бор» прошла двадцать шестая церемония перезахоронения. Были перезахоронены останки восьми воинов, чьи имена в этом году установить не удалось.

Заупокойную литию по воинам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, провел благочинный Псковского района настоятель храма Ильи Пророка священник Михаил Буценко.

Почетный гражданин Псковского района Владимир Воробьев отметил, что история не знает более разрушительного, масштабного и кровопролитного противоборства.

«Война была трагедией, но она проявила все лучшее в нашем народе: стойкость, мужество, единство и сплоченность. Благодаря этим качествам мы победили врага», – сказал Владимир Воробьев.

Останки 188 советских граждан, в том числе детей, обнаруженных во время поисковых работ на местах массовой гибели и захоронений мирных жителей, казненных нацистами в годы войны на территории Псковской области были преданы земле 23 июня 2023 года. Всех присутствующих пригласили возложить цветы к могиле жертв фашизма.

Следующим событием памятного мероприятие стало открытие памятного знака в честь восьмидесятой годовщины освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Право открыть памятный знак предоставили Почетному гражданину Псковского района, председателю совета ветеранов 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии генерал-майору в отставке Юрию Соседову, ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции, младшему сержанту Максиму Андрееву и ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Никите Хотченкову, а также члену отряда Юнармии Ярославу Степанову.

В заключение памятного мероприятия, здесь, на месте кровопролитных боев за освобождение Псковского района, в честь знаменательной даты была заложена аллея славы. Первые лица Псковского района, депутаты, почетные жители района, а также представители делегации от республики Беларусь высадили саженцы липы.

Анастасия Мишуковская

Фото Александра Елисеева