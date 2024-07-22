Общество

МЧС предупреждает псковичей о грозах, ливнях и усилениях ветра

Ливни и грозы с кратковременным усилением ветра прогнозируют в Псковской области 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Сегодня с 15.00-18.00 с сохранением в течение ночи 29 июля местами по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-18 метров в секунду, местами ливни», - сообщили в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.