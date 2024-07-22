Общество

Перспективное развитие системы образования Псковской области обсудили на совещании с министром просвещения

Параметры программы перспективного развития системы образования Псковской области обсудили на совещании с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Владислав Бернацкий, врио ректора Псковского институт повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

В ходе совещания Андрей Ермаков проинформировал об изменениях в сфере образования Псковской области, доложил о структуре системы образования региона, финансовой составляющей отрасли «Образование», формировании комфортной образовательной среды, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и оснащении образовательных учреждений. Особое внимание в докладе уделено кадровой ситуации и мерам по нивелированию кадрового дефицита, в том числе региональным мерам поддержки педагогических работников.

Оценку ситуации по региону давали департаменты министерства просвещения, руководство Рособрнадзора, представители администрации президента, представители руководства ВК-сервиса «Сферум».

В ходе совещания Сергей Кравцов уделил особое внимание содержанию программы в части анализа структуры консолидированного регионального бюджета, акцентировал внимание на вопросах кадрового обеспечения по наиболее важным направлениям таким, как советники директоров по воспитанию, а также строительстве объектов образования на территории Псковской области.